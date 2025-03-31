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В Укргидрометцентре прогнозируют погоду на 1 апреля. Во вторник в Украине ожидаются дожди

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает RegioNews.

Во вторник на Украине днем в северных областях умеренные дожди. При этом на юге и юго-востоке осадков не прогнозируют. Погода будет облачной, говорят синоптики.

Температура воздуха ночью от 4 до 9 градусов тепла, днем – от 8 до 13 градусов тепла. В южной и юго-восточной части от 13 до 18 градусов выше нуля.

В Киевской области облачно. Ночью ожидается дождь. Температура воздуха ночью от 4 до 9 градусов тепла. Днем от 8 до 13 градусов тепла. В столице ночью прогнозируют от 7 до 9 градусов тепла, а днем около 10 градусов выше нуля.