Политические перебежчики и экс-чиновники. Кто будет представлять "За майбутне" в Южной Украине

До выборов остается все меньше и меньше времени. Билборды завешаны известными и не очень лицами, а Facebook превратился в поле предвыборных баталий, где представители политсил и «диванные эксперты» решают будущее страны, не вставая со своих кресел. Достаточно активно «воюет» и политическая партия «За майбутне», которая едва ли не одной из первых «завесила страну» своей партийной символикой

До выборов остается все меньше и меньше времени. Билборды завешаны известными и не очень лицами, а Facebook превратился в поле предвыборных баталий, где представители политсил и «диванные эксперты» решают будущее страны, не вставая со своих кресел. Достаточно активно «воюет» и политическая партия «За майбутне», которая едва ли не одной из первых «завесила страну» своей партийной символикой

В очередной части расследования RegioNews расскажет о том, кто же соревнуется за власть от этого политпроекта Палицы - Коломойского на юге страны.

Одесская область

На фото: Сергей Калинчук

Свою избирательную кампанию кандидат на пост городского головы Одессы Сергей Калинчук начал с довольно неожиданного и как минимум нестандартного лозунга: "Мама плохо себя чувствует? Доктор спасет". Дело в том, что примерно в тот же период на улицах южной Пальмиры появились борды, оформленные в партийные цвета "Слуги народа", которые содержали лозунги: "Маму не уважают", "Маму обворовывают", "Вернем Одессе Одессу" и другие. Судя по всему, пиарщики из команды Калинчука увидели в этом хорошую стартовую площадку для рекламы, которая бы выгодно подчеркивала таланты главного одесского кандидата от "За будущее".

Сам Калинчук в Одессе личность довольно известная. Сын депутата Верховной Рады двух созывов, бывший начальник департамента здравоохранения Одесского горсовета и экс-заместитель председателя Одесской облгосадминистрации, руководитель местного отделения Благотворительного фонда Игоря Палицы "Тильки разом", а последние годы - владелец и главврач частной клиники "ДК и КО". Калинчук пусть и не был в эпицентре околополитических событий последних лет, однако и из эфиров и страниц местных изданий также не исчезал. "Замайбутний" кандидат среди прочего оказался соучредителем двух общественных организаций - Одесской ассоциации главных врачей" и "Медицинской правды". Кроме того, он является соавтором восьми патентов, среди которых - "Способ лечения резидуального холедохолитиазу", "Система для осуществления диспансеризации населения" и даже "Карточка медицинского страхования "Евро 2012".

Собственно, одесситам Сергей Калинчук мог запомниться как человек, который успел поработать во властных кабинетах во времена трех разных руководителей области, последним из которых как раз был лидер "За майбутне" Игорь Палица. Кроме того стоит упомянуть и о скандале с приватизацией в 2015 году Садовым обществом "Рябина" 22 гектаров Чернечего леса на Киевщине. Среди членов общества на тот момент был и Калинчук.

На фото: Анна Позднякова

Компанию врачу в рядах представителей " За майбутне", которые будут пробовать собственные силы на предстоящий выборах, составит нынешняя руководительница одного из самых проблемных КП "Теплоснабжение города Одесса", действующая депутат городского совета Анна Позднякова. Политические предпочтения кандидатки трудно назвать стабильными. В горсовет чиновница попала как представительница "Самопомощи". Была председателем фракции этой политической силы, но покинула партию в мае 2019 года. Через несколько месяцев, на парламентских выборах, Позднякова уже возглавляла штаб партии "Украинская стратегия" Владимира Гройсмана. И теперь третье "переобувание" за последние два года.

Помимо работы в бюджетной сфере депутат имела в собственности частное предприятие "Фотка", однако 24 сентября вышла из числа его соучредителей, оставив вместо себя Артема Балашова. В начале 2020 года Позднякова также значилась среди совладельцев ООО "Команда специальной безопасности", которое предоставляло услуги охранных агентств.

На фото: Анатолий Урбанский

Здесь также следует вспомнить, кто именно возглавляет в Одесской области партию "За майбутне". А ведет за собой команду на местные выборы как глава областной партячейки нардеп и член депутатской группы "За майбутне" Анатолий Урбанский, который представляет одну из самых влиятельных семей в Придунавье. После прошедших местных выборов-2015 он стал председателем Одесского облсовета, в 2019-м избрался в Верховную Раду по мажоритарному округу №143 с центром в Измаиле. Между прочим, этот округ стал для него уже таким себе "фамильным" - на парламентских выборах-2014 здесь победил его младший брат Александр Урбанский, и оба брата до 2019 года представляли Блок Петра Порошенко.

Николаевская область

На фото: Юрий Гранатуров

Не менее интересные личности представляют "За майбутне" на Николаевщине. В частности, повести за собой рядовых партийцев на местном уровне было доверено депутату Николаевского горсовета многих созывов, бывшему "регионалу" Юрию Гранатурову, который попытается вернуться на должность городского головы, на которой проработал с 2013 по 2015 годы. Это интересное, а главное, не слишком ожидаемое решение, учитывая, что только в июне в интервью местным журналистам Гранатуров заявлял, что возглавит на этих выборах партию "Наш край", руководителем фракции которой он есть в горсовете. Учитывая, что сам депутат был одним из тех, кто создавал эту партию пять лет назад, это заявление звучало вполне естественно, однако, судя по всему, "За майбутне" предложили более выгодные условия для сотрудничества.

Примечательно, что на рабочую часть собрания областной организации партии "За майбутне", на которой, собственно, и должны были утвердить кандидатуру Гранатурова, журналистов издания "Точка ОПОРЫ" не пустила частная охрана, которую наняли "защищать мероприятие от провокаций".

В целом же Гранатуров в Николаеве вполне мог бы рассчитывать на депутатское кресло, учитывая что оно ему знакомо еще с 1998 года, однако, учитывая предвыборную смену партийных цветов, часть электората, которая симпатизирует не столько ему, сколько "Нашему краю", он точно потеряет.

На фото: Алексей Лепишев

Довольно спокойно переходит от одной партии к другой еще один кандидаты от "За майбутне" - депутат городского совета Николаева Алексей Лепишев, который планирует повторить свой успех в 2015 году и обойти оппонентов на своем округе. Начиная свой путь народного избранника с "Самопомощи", Лепишев до недавнего времени открыто высказывал поддержку новому политическому проекту "Пропозиция", однако, как говорится, не сложилось. И уже на партийном съезде "За майбутне" депутата представляли как кандидата на ближайших выборах именно от этой партии.

За прошлый год депутат-предприниматель задекларировал чуть больше миллиона гривен семейного дохода, а также 715 тыс грн и $498 тыс сбережений. При этом кандидат нарушает антикоррупционное законодательство, не указывая в собственной декларации о наличие у жены собственного бизнеса – частного предприятия "Викос плюс".

Херсонская область

На фото: Виталий Богданов

Руководителем областной ячейки партии на Херсонщине функционеры "За майбутне" назначили депутата Херсонского горсовета Виталия Богданова, который превзошел своих коллег из соседних регионов по числу партийных переходов. С 2006 года народный избранник успел побаллотироваться от Блока Юлии Тимошенко, партий "Пора", "Украина - вперед" и, наконец, от "УКРОПа". Учитывая финансовую основу последней политсилы и, собственно, нового проекта – "За майбутне", этот переход выглядит еще более-менее понятным. Все остальные же "переобувания" политика кажутся довольно хаотичными.

Собственного бизнеса депутат не имеет, однако возглавляет Федерацию шахмат Херсонской области. Последнее занятие денег, тем не менее, не приносит, поэтому и декларация Богданова за 2019 год выглядит довольно скромной – 173,93 тыс грн годового дохода на семью. А вот сбережения у семьи весьма приличные – $51,2 тыс и 23 тыс грн.

Местные журналисты помнят господина Богданова не только как председателя комиссии по вопросам антикоррупционной политики, содействие децентрализации, развития местного самоуправления и гражданского общества, свободы слова и информации, а как человека, который в 2016-м году попал в список "Врагов прессы" упорядоченном Институтом Массовой Информации. Такой "чести" депутат был удостоен за физическое препятствование журналисту Константину Рыженко попасть на заседание упомянутой выше комиссии.

На фото: Сергей Тригуб

По информации официального партийного ресурса, к команде "За майбутне" также присоединился Сергей Тригуб, который в прошлом году занимал должность заместителя председателя Херсонской ОГА, а ныне руководит Черноморско-Азовским межрегиональным управлением Государственной службы морского и речного транспорта Украины. Как сообщал в свое время глава облгосадминистрации Юрий Гусев, написать заявление на увольнение по собственному желанию Тригуба "мотивировало" подозрение в коррупционных действиях в области транспорта. И хотя чиновник в дальнейшем оправдывался, мол, все это - клевета псевдоактивистов, однако некоторое недоверие к данной личности у херсонцев все же осталась.

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