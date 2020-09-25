ЦИК зарегистрировала семь кандидатов на пост мэра Одессы

24 сентября завершился срок подачи документов для их регистрации

24 сентября завершился срок подачи документов для их регистрации

Фото: flickr

Одесская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала семь кандидатов на кресло мэра Одессы.

Соответствующие постановления опубликованы на сайте Одесской территориальной избирательной комиссии, передает RegioNews.

По данным ТИК, три кандидата идут от партий, четверо - самовыдвиженцы.

В частности, кандидатами в мэры были зарегистрированы:

Морис Ибрагим (самовыдвижение)

Михаил Кузаконь (самовыдвижение)

Олег Филимонов ("Слуга народа")

Геннадий Труханов ("Доверяй делам");

Станислав Домбровский (самовыдвижение)

Сергей Калинчук ("За будущее")

Юрий Печерский (самовыдвижение).

Напомним, Труханов лидирует в гонке за кресло мэра Одессы, на втором месте нардеп от "ОПЗЖ" Вадим Рабинович, Олег Филимонов от "Слуги народа" - третий.