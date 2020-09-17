Бывшие, нынешние, с зашкварами. Кто будет представлять "За майбутне" в Центральной Украине

Новый политический проект «За майбутне», который возглавляет нардеп и экс-председатель Волынского облсовета Игорь Палица, на местных выборах-2020 будет делать ставку на старые проверенные кадры локальных князьков. В своей предвыборной кампании партия, которая имеет непосредственное отношение к олигарху Игорю Коломойскому, выбрала себе в оппоненты «Слугу народа», иронизируя как над брендом «зеленых», так и над их постулатом о целесообразности выбора людей без политического опыта

Новый политический проект «За майбутне», который возглавляет нардеп и экс-председатель Волынского облсовета Игорь Палица, на местных выборах-2020 будет делать ставку на старые проверенные кадры локальных князьков. В своей предвыборной кампании партия, которая имеет непосредственное отношение к олигарху Игорю Коломойскому, выбрала себе в оппоненты «Слугу народа», иронизируя как над брендом «зеленых», так и над их постулатом о целесообразности выбора людей без политического опыта

Тем не менее, избирательная стратегия - это прекрасно, однако без узнаваемых на местном уровне персоналий взять достаточно мандатов на ближайших выборах будет крайне проблематично. Поэтому не удивительно, что среди лиц, которые заявили о готовности представлять "За майбутне" в регионах, новичков не так много.

RegioNews решил выяснить, кто все эти люди, объединенные в предвыборный проект Палицы-Коломойского, и начал свое расследование с Центральной Украины.

Кировоградская область

На фото: Александр Горбунов

В географическом центре страны - на Кировоградщине - областную организацию партии "За майбутне" ведет за собой нардеп прошлого созыва Александр Горбунов, который в Верховной Раде играл за цвета провластного "Народного фронта". Возглавляя парламентский подкомитет по вопросам расходов государственного бюджета, этот депутат пролоббировал выделение средств на немало масштабных проектов в Кропивницком. Среди самых заметных - реконструкции парка-памятника садово-паркового искусства местного значения "Победа", Кировоградского областного центра туризма, краеведения и экскурсий учащейся молодежи, а также помещения СДЮШОР-2.

Впрочем, положительный имидж Горбунова в городе несколько портят факты банального использования административного ресурса. В частности, в свое время на тот момент нардеп успешно изменил перечень улиц, которые ремонтировались за бюджетный счет, благодаря чему в список попала и дорога к его собственному ресторану. Не менее интересным был опыт самопиара на Национальном художественном фестивале "КропФест", который был организован и успешно проведен при содействии именно Горбунова. Однако если первые годы это действо поражало подготовкой и многообразием участников, то в год парламентских выборов-2019 удивило уже инициативой переноса мероприятий на период перед, собственно, выборами и скрытой и не очень политической рекламой.

На фото: Олег Медяник

Сейчас бывший соратник Арсения Яценюка зарегистрирован как ФЛП, однако собственных фирм не имеет. А вот его мать Людмила Горбунова указана совладелицей ООО "Торговый дом "Гранд-трейд" и ООО "Премьер-Агро". Компанию Александру Горбунову в нынешней команде "За майбутне" на Кировоградщине, а точнее ее приднепровских территориях, составит предприниматель и депутат Светловодского райсовета Олег Медяник, который на выборах-2015 представлял Блок Петра Порошенко "Солидарность". Теперь этот светловодский бизнесмен значится в учредителях ООО "Национальная гвардия – украинское казачество", фермерских хозяйств "Коррида" и "Тодоров", совместного украинско-болгарского многопрофильного ООО "НАК", а также ЧП "Корида-Сервис". На жене Оксане также числится ООО "Мир-Сыр". Только за прошлый год Медяник задекларировал общий доход семьи в размере 16 миллионов гривен, а еще 14,85 млн грн, $220 тыс и 20 тыс. евро имеет семейство в качестве денежных активов.

Полтавская область

На фото: Александр Мамай

Очень известные общественности личности будут пользоваться партийным брендом "За майбутне" на выборах городских голов Полтавы и Кременчуга. В частности в областном центре попробовать в очередной раз получить пост главы города попытается Александр Мамай, работу которого на посту мэра в 2018 году депутаты Полтавского горсовета признали неудовлетворительной, прекратив его полномочия. После такого демарша со стороны депутатского корпуса Мамай через суд пытался вернуть себе должность, однако безрезультатно. Тем не менее определенные успехи в данном направлении все же были – неустановленные сегодня лица дважды вносили изменения в Единый государственный реестр юридических и физических лиц – предпринимателей, вписывая Мамая в кресло мэра.

В Полтаве его знают не только как бывшего "регионала" с откровенно украинофобским взглядами, который в 2019 году успел поработать доверенным лицом кандидата на пост президента Юрия Бойко, но и как знатного "гречкосеятеля". В частности, по информации общественной сети "ОПОРА", во время предвыборной кампании прошлого года тогдашний кандидат в нардепы Мамай устроил для электората розыгрыш 350 билетов на концерт группы "Антитела" и 100 билетов на Олега Винника. А уже в апреле текущего года политик устроил раздачу продуктовых наборов пенсионерам. На тот момент Мамай пользовался партийными флагами "Совести Украины". Кроме того, интересно то, что он является родственником аграрного мультимиллионера Андрея Веревского – кузен олигарха приходится Мамаю зятем.

На фото: Виталий Малецкий

Удержать собственную должность попробует и глава Кременчуга Виталий Малецкий, который с приближением выборов успел не только переругаться с местными журналистами, но и попасть в скандал с распространением собственной политрекламы за бюджетный счет. А началось все с того, что журналист издания "Программа плюс" Александр Курилов опубликовал материал, в котором раскритиковал действующего мэра за использование админресурса для саморекламы и, по сути, подкупа избирателей путем раздачи им продуктовых наборов. Малецкий на публикацию медийщика отреагировал чрезвычайно жестко – во время заседания штаба по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации обратился к представителям СБУ с просьбой проверить деятельность как издания, так и самого журналиста.

Еще одной манипуляцией и подготовкой плацдарма к будущим выборам местные СМИ называют появление газеты "Кременчугские новости", которую бесплатно, за счет бюджетных средств, распространяют по городу. Кстати, издание является ответвлением местного телеканала "Кременчуг", основанного коммунальным предприятием "Кременчугская городская телерадиокомпания". Следует также напомнить, что Малецкий тесно связан с кременчугским нардепом-мажоритарщиком и бизнесменом Юрием Шаповаловым, который сейчас в Верховной Раде является членом депутатской группы "За майбутне", а также возглавляет партийный полтавский областной центр. А Шаповалов, в свою очередь, имеет прочные бизнес-связи с Коломойским, интересы которого на Полтавщине сосредоточены именно в Кременчуге.

Черкасская область

На фото: Анатолий Бондаренко

В Черкасской области партийные боссы "За майбутне" решили не изобретать велосипед и обратиться к проверенным политикам с неоднозначным, но все же опытом. Известный на всю страну демаршем против карантинных ограничений, введенных правительством, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко в конце августа официально объявил о готовности идти на выборы общим фронтом с партией Игоря Палицы. И это притом что в начале июля казалось, что глава Черкасс уже приобщился к так называемой "партии мэров" - "Пропозиция", лидер которой городской голова Днепра Борис Филатов недвусмысленно намекал – переговоры об объединении усилий ведутся и довольно успешно.

Учитывая, что с 2010 года Бондаренко возглавлял областную организацию партии "Батькивщина", стоит ожидать того, что по крайней мере в этом городе конфликтов между "тимошенковцами" и "замайбутнивцами" не будет. При условии, конечно, что и те и другие выигрывают достаточное количество мандатов. Кстати, по факту самовольного смягчения карантина в Черкассах полицией открыто уголовное производство, а самого мэра Бондаренко президент Владимир Зеленский называл бандитом, заявив, что тот имеет 19 производств.

На фото: Ирина Плетнева

Несмотря на то, что общее собрание черкасской облорганизации "За майбутне" для выдвижения кандидатов в депутаты и на должности городских голов только ожидаются, публично заявила о намерении баллотироваться от данной политсилы еще одна интересная личность. Речь идет о депутатке Уманского горсовета Ирине Плетневой, которая в городе больше известна как руководитель общественной приемной, а заодно и помощница нардепа многих созывов подряд Антона Яценко. Того самого, которого считали "королем тендерной мафии" и который перебегал из БЮТ в Партию регионов, а сейчас – как раз в депутатской группе "За майбутне". Теперь Яценко всеукраинские СМИ называют бенефициаром схемы посредничествам между оценщиками недвижимости и Фондом госимущества, которую лишь недавно удалось ликвидировать. Сама же госпожа Плетнева, кроме восьми лет работы помощницей нардепа-"схемщика", особенно ничем на местном уровне не запомнилась.