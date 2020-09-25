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25 сентября 2020, 10:22 10

Филатов назвал своего основного конкурента на выборах мэра в Днепре

25 сентября 2020, 10:22 10
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По его словам, как и в 2015 году, это Александр Вилкул
По его словам, как и в 2015 году, это Александр Вилкул
Фото: из открытых источников
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Мэр Днепра Борис Филатов назвал имя своего главного соперника в предвыборной борьбе за должность главы города.

Об этом Филатов написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

По мнению политика, все остальные кандидаты "выглядят смешно и жалко".

Я и Вилкул. Все остальные выглядят смешно и жалко. Александр Юрьевич - сильный и достойный соперник. Ну что ж, я готов принять вызов также, как и в 2015", - отметил мэр Днепра.

В Днепре, как и во всей Украине, 24 сентября был закончен прием документов кандидатов, которые хотели баллотироваться в мэры.

Напомним, что в 2015 году основными кандидатами на пост тогда еще Днепропетровска по результатам первого тура лидерами были Александр Вилкул (37,5%) и Борис Филатов (35,3%). Разница между ними была более 7000 голосов. А во втором туре с разницей почти на 7,5% победил Борис Филатов.

Ранее сообщалось, что в Днепре напали на мэра города Филатова, его облили зеленкой.

выборы политика мэр Днепр Кандидат Борис Филатов
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