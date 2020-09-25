Местные выборы: на пластиковые урны для голосования потратят почти 11 млн гривен

Стоимость 1 урны составляет 3 845 гривен

Стоимость 1 урны составляет 3 845 гривен

Фото: из открытых источников

Центральная избирательная комиссия объявила тендер на закупку пластиковых прозрачных урн для голосования. Общая цена закупки составляет почти 11 млн гривен.

Как передает RegioNews, об этом сообщает APnews со ссылкой на данные системы публичных закупок ProZorro.

Отмечается, что ЦИК объявила тендер на закупку 2 820 больших избирательных "урн" 100 на 50 см для голосования во время местных выборов, которые должны состояться 25 октября. Объявленная стоимость составляет 10 841 500 гривен. Таким образом, стоимость одной урны составила 3 845 гривен.

В тендерной документации среди требований отмечается, что урны для голосования должны быть многоразового использования, однако их почему-то закупают ежегодно.

Избирательные ящики должны быть изготовлены из пластичного прозрачного материала (чтобы выборы были прозрачными).

ЦИК отметила, что избирательные урны должны соответствовать следующим техническим требованиям:

ящик должен иметь такую конструкцию, позволяющую ее "ручной" сбор без дополнительного применения каких-либо рабочих инструментов;

в конструкции ящика должна быть предусмотрена возможность применения такой системы пломбирования, которая сделает невозможным открытие ящика без разрушения пломб;

две боковые стенки избирательной урны должны иметь ручки для ее переноски;

масса ящика - не более 10 кг;

светопрозрачность;

достаточная прочность, чтобы можно было переносить массу бюллетеней весом не менее 15 кг и другие.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия утвердила форму и цвет бюллетеней на местные выборы.