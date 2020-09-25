Політичні перебіжчики та експосадовці. Хто представлятиме "За майбутнє" у Південній Україні

До виборів лишається все менше і менше часу. Білборди завішані відомими і не дуже обличчями, а Facebook перетворився на поле передвиборчих баталій, де представники політсил та «диванні експерти» вирішують майбутнє країни, не встаючи зі своїх крісел. Досить активно «воює» й політична партія «За майбутнє», яка чи не однією з перших «завішала країну» своєю партійною символікою

До виборів лишається все менше і менше часу. Білборди завішані відомими і не дуже обличчями, а Facebook перетворився на поле передвиборчих баталій, де представники політсил та «диванні експерти» вирішують майбутнє країни, не встаючи зі своїх крісел. Досить активно «воює» й політична партія «За майбутнє», яка чи не однією з перших «завішала країну» своєю партійною символікою

У черговій частині розслідування RegioNews розкаже про те, хто ж змагається за владу від цього політпроєкту Палиці - Коломойського на півдні країни.

Одеська область

На фото: Сергій Калинчук

Свою виборчу кампанію кандидат на пост міського голови Одеси Сергій Калинчук розпочав з досить несподіваного та як мінімум нестандартного гасла: "Мама погано себе почуває? Доктор врятує". Справа в тому, що приблизно в той же період на вулицях південної Пальміри з’явились борди, оформлені в партійні кольори "Слуги народу", які містили лозунги: "Маму не поважають", "Маму обкрадають", "Повернемо Одесі Одесу" тощо. Судячи з усього, піарники з команди Калинчука побачили в цього гарний стартовий майданчик для реклами, яка б вигідно підкреслювала таланти головного одеського кандидата від "За майбутнє".

Сам Калинчук в Одесі особа досить відома. Син депутата Верховної Ради двох скликань, колишній начальник департаменту охорони здоров’я Одеської міськради та ексзаступник голови Одеської облдержадміністрації, керівник місцевого відділення Благодійного фонду Ігоря Палиці "Тільки разом", а останні роки - власник та головлікар приватної клініки "ДК та КО". Калинчук нехай і не був в епіцентрі навколополітичних подій останніх років, однак і з ефірів та шпальт місцевих видань також не зникав. "Замайбутній" кандидат серед іншого виявився співзасновником двох громадських організацій - "Одеської асоціації головних лікарів" і "Медичної правди". Крім того він є співавтором восьми патентів, серед яких - "Спосіб лікування резидуального холедохолітіазу", "Система для здійснення диспансеризації населення" і навіть "Картка медичного страхування "Євро 2012".

Власне, одеситам Сергій Калинчук міг запам’ятатись як особа, що встигла попрацювати у владних кабінетах за часів трьох різних очільників області, останнім з яких якраз був лідер "За майбутнє" Ігор Палиця. Крім того варто згадати й про скандал з приватизацією в 2015 році Садовим товариством "Горобина" 22 гектарів Чернечого лісу на Київщині. Серед членів товариства на той момент був і Калинчук.

На фото: Ганна Позднякова

Компанію лікареві в рядах представників "За майбутнє", які пробуватимуть власні сили на майбутній виборах, складе нинішня керівниця одного з найпроблемніших КП "Теплопостачання міста Одеса", чинна депутатка міської ради Ганна Позднякова. Політичні вподобання кандидатки важко назвати стабільними. До ради посадовиця потрапила як представниця "Самопомочі". Була головою фракції цієї політичної сили, але покинула партію в травні 2019 року. Через декілька місяців, на парламентських виборах, Позднякова вже очолювала штаб партії "Українська стратегія" Володимира Гройсмана. І тепер третє "перевзування" за останні два роки.

Окрім роботи в бюджетній сфері депутатка мала у власності приватне підприємство "Фотка", однак 24 вересня вийшла з числа його співзасновників, залишивши замість себе Артема Балашова. На початку 2020 року Позднякова також значилась серед співвласників ПП "Команда спеціальної безпеки", яке надавало послуги охоронних агентств.

На фото: Анатолій Урбанський

Тут також слід згадати, хто саме очолює на Одещині партію "За майбутнє". А веде за собою команду на місцеві вибори як голова обласного партосередку нардеп та член депутатської групи "За майбутнє" Анатолій Урбанський, який представляє одну з найвпливовіших сімей на Придунав’ї. Після минулих місцевих виборів-2015 він став головою Одеської облради, у 2019-му обрався до Верховної Ради по мажоритарному округу №143 з центром в Ізмаїлі. Між іншим, цей округ став для нього вже таким собі "фамільним" - на парламентських виборах-2014 тут переміг його молодший брат Олександр Урбанський, і обидва брати до 2019 року представляли Блок Петра Порошенка.

Миколаївська область

На фото: Юрій Гранатуров

Не менш цікаві особистості представляють "За майбутнє" на Миколаївщині. Зокрема, повести за собою рядових партійців на місцевому рівні було довірено депутату Миколаївської міськради багатьох скликань, колишньому "регіоналу" Юрію Гранатурову, який спробує повернутись на посаду міського голови, на якій пропрацював з 2013 по 2015 роки. Це цікаве, а головне, не надто очікуване рішення, враховуючи, що лише в червні в інтерв’ю місцевим журналістам Гранатуров заявляв, що очолить на цих виборах партію "Наш край", керівником фракції якої в міськраді є. Враховуючи, що сам депутат був одним з тих, хто створював згадану партію п’ять років тому, ця заява звучала цілком природньо, однак, судячи з усього, "За майбутнє" запропонували вигідніші умови для співпраці.

Прикметно, що на робочу частину зборів обласної організації партії "За майбутнє", на якій, власне, й мали затвердити кандидатуру Гранатурова, журналістів видання "Точка ОПОРИ" не пустила приватна охорона, яку найняли "захищати захід від провокацій".

Загалом же у Гранатуров у Миколаєві цілком міг би розраховувати на депутатське крісло, враховуючи що воно йому знайоме ще з 1998 року, однак, враховуючи передвиборчу зміну партійних кольорів, частину електорату, що симпатизує не стільки йому, скільки "Нашому краю", він точно втратить.

На фото: Олексій Лєпішев

Досить спокійно переходить від однієї партії до іншої ще один кандидати від "За майбутнє" - депутат міської ради Миколаєва Олексій Лєпішев, який планує повторити свій успіх 2015 року і обійти опонентів на своєму окрузі. Починаючи свій шлях народного обранця із "Самопоміччю", Лєпішев донедавна відкрито висловлював підтримку новому політичному проекту "Пропозиція", однак, як то кажуть, не склалось. І вже на партійному з’їзді "За майбутнє" депутата представляли як кандидата на найближчих виборах саме від цієї партії.

За минулий рік депутат-підприємець задекларував трохи більше мільйона гривень сімейного доходу, а також 715 тис грн і $498 тис заощаджень. При цьому кандидат порушує антикорупційне законодавство, не вказуючи у власній декларації про наявність у дружини власного бізнесу – приватного підприємства "Вікос плюс".

Херсонська область

На фото: Віталій Богданов

Керівником обласного осередку партії на Херсонщині функціонери "За майбутнє" призначили депутата Херсонської міськради Віталія Богданова, який перевершив своїх колег із сусідніх регіонів по числу партійних переходів. З 2006 року народний обранець встиг побалотуватись від Блоку Юлії Тимошенко, партій "Пора", "Україна - вперед" і, насамкінець, від "УКРОПу". Враховуючи фінансову основу останньої політсили і, власне, нового проекту – "За майбутнє", цей перехід виглядає ще більш-менш зрозумілим. Всі інші ж "перевзування" політика здаються досить хаотичними.

Власного бізнесу депутат не має, однак очолює Федерацію шахів Херсонської області. Останнє заняття грошей, тим не менш, не приносить, тож і декларація Богданова за 2019 рік виглядає досить скромною – 173,93 тис грн річного доходу на сім’ю. А от заощадження у родини вельми пристойні – $51,2 тис та 23 тис грн.

Місцеві журналісти пам’ятають пана Богданова не лише як голову комісії з питань антикорупційної політики, сприяння децентралізації, розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства, свободи слова та інформації, а як людину, що в 2016-му році потрапила до списку "Ворогів преси" упорядкованому Інститутом Масової Інформації. Такої "честі" депутат був удостоєний за фізичне перешкоджання журналісту Костянтину Риженко потрапити на засідання вище згаданої комісії.

На фото: Сергій Тригуб

За інформацією з офіційного партійного ресурсу, до команди "За майбутнє" також долучився Сергій Тригуб, який минулого року обіймав посаду заступника голови Херсонської ОДА, а нині керує Чорноморсько-Азовським міжрегіональним управлінням Державної служби морського та річкового транспорту України. Як повідомляв свого часу очільник облдержадміністрації Юрій Гусєв, написати заяву на звільнення за власним бажанням Тригуба "мотивувала" підозра в корупційних діях в галузі транспорту. І хоча посадовець в подальшому виправдовувався, мовляв, все це - наклеп псевдоактивістів, однак певна недовіра до даної особи у херсонців все ж лишилась.

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