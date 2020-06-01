Железнодорожный вокзал Киева возобновил работу
1 июня в рамках отмены ограничений и перехода к адаптивному карантина начал работать Центральный железнодорожный вокзал Киева.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Facebook, передает RegioNews.
В частности, вход в здание вокзала разрешается только при наличии медицинской маски, на входе посетителям проводят температурный скрининг.
Также работают кассы по продаже билетов, для соблюдения дистанции между пассажирами в очереди на полу присутствует специальная разметка.
С 1 июня в Украине начали курсировать поезда дальнего следования и Интерсити +. Также было запущено 439 пригородных поездов в некоторых областях Украины. Планируется, что с 4 июня начнется движение поездов в западные области Украины", - говорится в сообщении.
В "Укрзализныце" отмечают, что придерживаются всех санитарных норм для обеспечения безопасности пассажиров. В частности, в поездах осуществляется влажная уборке и размещены антисептические средства.
Напомним, окончание ремонта электропоездов городской электрички Киева планируют завершить лишь к 7 июню, поэтому запуск данного транспортного сообщения решили отложить.
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