Железнодорожный вокзал Киева возобновил работу

На сегодня выехали в рейсы более трех десятков поездов, это первый этап восстановления железнодорожного сообщения

Фото: flickr

На сегодня выехали в рейсы более трех десятков поездов, это первый этап восстановления железнодорожного сообщения

1 июня в рамках отмены ограничений и перехода к адаптивному карантина начал работать Центральный железнодорожный вокзал Киева.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Facebook, передает RegioNews. В частности, вход в здание вокзала разрешается только при наличии медицинской маски, на входе посетителям проводят температурный скрининг. Также работают кассы по продаже билетов, для соблюдения дистанции между пассажирами в очереди на полу присутствует специальная разметка. С 1 июня в Украине начали курсировать поезда дальнего следования и Интерсити +. Также было запущено 439 пригородных поездов в некоторых областях Украины. Планируется, что с 4 июня начнется движение поездов в западные области Украины", - говорится в сообщении. В "Укрзализныце" отмечают, что придерживаются всех санитарных норм для обеспечения безопасности пассажиров. В частности, в поездах осуществляется влажная уборке и размещены антисептические средства. Напомним, окончание ремонта электропоездов городской электрички Киева планируют завершить лишь к 7 июню, поэтому запуск данного транспортного сообщения решили отложить.

.