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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
01 июня 2020, 14:44 10

Железнодорожный вокзал Киева возобновил работу

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01 июня 2020, 14:44 10
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На сегодня выехали в рейсы более трех десятков поездов, это первый этап восстановления железнодорожного сообщения
Фото: flickr
На сегодня выехали в рейсы более трех десятков поездов, это первый этап восстановления железнодорожного сообщения

1 июня в рамках отмены ограничений и перехода к адаптивному карантина начал работать Центральный железнодорожный вокзал Киева.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Facebook, передает RegioNews.

В частности, вход в здание вокзала разрешается только при наличии медицинской маски, на входе посетителям проводят температурный скрининг.

Также работают кассы по продаже билетов, для соблюдения дистанции между пассажирами в очереди на полу присутствует специальная разметка.

С 1 июня в Украине начали курсировать поезда дальнего следования и Интерсити +. Также было запущено 439 пригородных поездов в некоторых областях Украины. Планируется, что с 4 июня начнется движение поездов в западные области Украины", - говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" отмечают, что придерживаются всех санитарных норм для обеспечения безопасности пассажиров. В частности, в поездах осуществляется влажная уборке и размещены антисептические средства.

Напомним, окончание ремонта электропоездов городской электрички Киева планируют завершить лишь к 7 июню, поэтому запуск данного транспортного сообщения решили отложить.


Киев карантин поезд вокзал
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