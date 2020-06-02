Должность председателя Харьковской ОГА пытались продать за миллион долларов
В Харькове работники СБУ задержали двух киевлян, которые пытались продать должности председателя Харьковской ОГА и начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Харьковской области.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.
За должность главы облгосадминистрации злоумышленники хотели 1 миллион долларов, и 100 тысяч долларов за руководителя налоговой.
Эти два супчика из Киева за обедом в Харькове почти продали должность Кучера. Нынче губернатор Харьковской области стоит 1 млн $. Но что-то пошло не так, на первом же транше в 100 тыс $ были взяты с поличным", - говорится в сообщении.
Сообщается, что они были задержаны при передаче первой части средств в размере 150 тысяч долларов в ресторане "Ла-Страда" в Харькове.
Известно, что в ресторане находятся сотрудники "Альфы", также в Харьковской, Киевской и Одесской областях по адресам проживания подозреваемых продолжаются обыски.
Напомним, в Харьковской области медработникам, заболевшим коронавирусом во время работы, выплатят финансовую помощь в размере до 10 тысяч гривен.
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