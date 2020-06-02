Миллион за кресло губернатора: в полиции раскрыли детали дела
В полиции подтвердили информацию о задержании двух граждан, которые пытались продать за 1 миллион долларов должность председателя Харьковской ОГА.
Об этом в Facebook сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.
Известно, что в октябре 2019 года мошенники обещали потерпевшей выдвинуть ее кандидатом в народные депутаты Украины на внеочередных парламентских выборах. За это потерпевшая передала в качестве задатка 60 тысяч долларов, однако кандидатом в народные депутаты Украины она так и не стала.
30 апреля 2020 года потерпела еще раз встретилась со злоумышленниками в Киеве по поводу возвращения своих денег. На этот раз они предложили ее спутнику за 1 миллион долларов стать губернатором Харьковской области и за 100 тысяч долларов найти кандидатуру на должность руководителя Государственной фискальной службы в Харьковской области", - говорится в сообщении.
По данным полиции, мошенники просили передать частями 500 тысяч долларов, но 2 июня были задержаны при получении первой части денег в размере 150 тысяч долларов.
Злоумышленниками оказались двое жителей Киева в возрасте 68 и 52 года, они задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, следственные действия продолжаются.
Напомним, 2 июня в Харькове задержали двух киевлян, которые пытались продать должности председателя Харьковской ОГА и начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Харьковской области.
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