У Радомишлі знезаразили приміщення, де перебувала хвора на коронавірус жінка

На Житомирщині дезінфікували вокзал та церкву

Фото, відео: ДСНС України

На Житомирщині дезінфікували вокзал та церкву

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

13 березня особовий склад відділення спеціальної обробки Управління ДСНС провели дезінфекцію приміщень об’єктів із масовим перебуванням людей у Радомишлі, де напередодні зафіксовано випадок захворювання літньої жінки на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Знезараження провели в приміщенні автовокзалу та церкви.

Нагадаємо, в Радомишлі Житомирської області п'ятеро місцевих жителів, які ходили до церкви разом із померлою від коронавірусу жінкою, госпіталізовані із підозрілими симптомами.

Станом на 14 березня в Україні зафіксовано вже три випадки захворювання на коронавірусну інфекцію - у чоловіка в Чернівцях (перший випадок коронавірусу), у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії.

71-річна пенсіонерка із Житомирської області, яка у четвер, 12 березня була госпіталізована із підтвердженим випадком вірусу COVID-19, померла.

Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. З 12 березня до 3 квітня у всіх закладах середньої, дошкільної та позашкільної освіти зупинено навчальний процес.

Більше по темі Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).