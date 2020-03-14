У МОЗ спростували інформацію щодо четвертого випадку захворювання на коронавірус

У МОЗ просять довіряти інформації лише з офіційних джерел

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У МОЗ просять довіряти інформації лише з офіційних джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на телеграм-канал Міністерства охорони здоров'я.

"Станом 13 годину 14 березня в Україні зареєстровано 3 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. В Чернівецькій області – два випадки та в Житомирській - один (летальний випадок)", - йдеться у повідомленні.

Необхідність спростування виникла через поширену у деяких ЗМІ інформацію щодо зафіксованого четвертого випадку захворювання на коронавірус. Повідомлялося, що COVID-19 виявлено у жінки з Тернопільської області, яка нещодавно повернулася з Італії.

Всього з початку 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 67 повідомлень про підозру на COVID-19, з них підтверджені 3 випадки.

Нагадаємо, 16 березня з 00:01 в Україні на 2 тижні буде заборонено в’їзд іноземним громадянам, які не мають права на постійне або тимчасове проживання.

З 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

Коронавірус: коли і для кого сусідні держави закривають кордони.

Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. З 12 березня до 3 квітня у всіх закладах середньої, дошкільної та позашкільної освіти зупинено навчальний процес.

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