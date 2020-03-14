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14 марта 2020, 16:21 23

В Радомышле дезинфицировали помещения, где находилась больная коронавирусом женщина

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14 марта 2020, 16:21 23
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В Житомирской области провели дезинфекцию на вокзале и в церкви
Фото, видео: ГСЧС Украины
В Житомирской области провели дезинфекцию на вокзале и в церкви

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

13 марта личный состав отделения специальной обработки Управления ГСЧС провели дезинфекцию помещений объектов, где накануне зафиксирован случай заболевания пожилой женщины на COVID-19.

Обеззараживание провели в помещении автовокзала и церкви.

Напомним, в Радомышле Житомирской области пятеро местных жителей, которые ходили в церковь вместе с умершей от коронавируса женщиной, госпитализированы.

По состоянию на 14 марта в Украине зафиксировано уже три случая заболевания на коронавирусную инфекцию - у мужчины в Черновцах (первый случай коронавируса), у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины с Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии.

71-летняя пенсионерка из Житомирской области, которая в четверг, 12 марта была госпитализирована с подтвержденным случаем вируса COVID-19, умерла.

Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.

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