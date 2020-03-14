В регіонах України призначать головних санітарних лікарів

Лікарі відповідатимуть за запобігання, локалізацію та ліквідацію спалахів інфекційних захворювань та епідемій на місцях

Віктор Ляшко, фото із Facebook

Лікарі відповідатимуть за запобігання, локалізацію та ліквідацію спалахів інфекційних захворювань та епідемій на місцях

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на телеграм-канал Міністерства охорони здоров'я.

Заступник Міністра охорони здоров'я України, Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко уповноважений Урядом призначати головних санітарних лікарів у регіонах.

Санітарні лікарі відповідатимуть за запобігання виникненню та поширенню інфекційних хвороб людини, локалізацію та ліквідацію їх спалахів та епідемій на місцях.

Рішення ухвалено на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів України 14 березня.

"Такий крок посилить швидкість та ефективність боротьби з коронавірусом в Україні. Це важливий елемент реалізації політики щодо запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини, локалізацію та ліквідацію їх спалахів та епідемій”, - заявив, представляючи ініціативу, Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець.

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