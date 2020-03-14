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14 березня 2020, 15:24 5

В регіонах України призначать головних санітарних лікарів

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14 березня 2020, 15:24 5
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Лікарі відповідатимуть за запобігання, локалізацію та ліквідацію спалахів інфекційних захворювань та епідемій на місцях
Віктор Ляшко, фото із Facebook
Лікарі відповідатимуть за запобігання, локалізацію та ліквідацію спалахів інфекційних захворювань та епідемій на місцях

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на телеграм-канал Міністерства охорони здоров'я.

Заступник Міністра охорони здоров'я України, Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко уповноважений Урядом призначати головних санітарних лікарів у регіонах.

Санітарні лікарі відповідатимуть за запобігання виникненню та поширенню інфекційних хвороб людини, локалізацію та ліквідацію їх спалахів та епідемій на місцях.

Рішення ухвалено на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів України 14 березня.

"Такий крок посилить швидкість та ефективність боротьби з коронавірусом в Україні. Це важливий елемент реалізації політики щодо запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини, локалізацію та ліквідацію їх спалахів та епідемій”, - заявив, представляючи ініціативу, Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець.

Нагадаємо, Україна забезпечить невідкладну евакуацію своїх громадян з Італії. Українців у найкоротші терміни евакуюють із зони спалаху COVID-19.

16 березня з 00:01 в Україні на 2 тижні буде заборонено в’їзд іноземним громадянам, які не мають права на постійне або тимчасове проживання.

З 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

Коронавірус: коли і для кого сусідні держави закривають кордони.

Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. З 12 березня до 3 квітня у всіх закладах середньої, дошкільної та позашкільної освіти зупинено навчальний процес.

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