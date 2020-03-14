Кабмін: Україна забезпечить невідкладну евакуацію своїх громадян з Італії

Українців у найкоротші терміни евакуюють із зони спалаху COVID-19

Фото: Урядовий портал

Українців у найкоротші терміни евакуюють із зони спалаху COVID-19

Про це повідомили в Кабінеті міністрів України, інформує RegioNews.

Уряд доручив Міністерству інфраструктури спільно з МОЗ, МЗС та МВС забезпечити невідкладну евакуацію громадян України із зони спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19 в Італійській Республіці.

14 березня на позачерговому засіданні Кабінет Міністрів обговорив процедуру вивезення українських громадян. Зокрема, Державна митна служба повинна буде оперативно оформити вантаж членів екіпажу та пасажирів літака, який здійснюватиме евакуацію.

Державна прикордонна служба має забезпечити першочергове здійснення контролю під час перетину державного кордону.

Нагадаємо, 16 березня з 00:01 в Україні на 2 тижні буде заборонено в’їзд іноземним громадянам, які не мають права на постійне або тимчасове проживання.

З 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

Коронавірус: коли і для кого сусідні держави закривають кордони.

Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. З 12 березня до 3 квітня у всіх закладах середньої, дошкільної та позашкільної освіти зупинено навчальний процес.

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