На Закарпатті COVID-19 виявили у головного лікаря районної лікарні

В області виявили 51 випадок інфікування коронавірусом

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В області виявили 51 випадок інфікування коронавірусом

Про це на своєму телеграм-каналі повідомляє журналіст Віталій Глагола, інформує RegioNews.

"У Великому Бичкові Рахівського району COVID-19 виявили у головного лікаря районної лікарні Божука та його сина. В обидвох діагноз підтверджено лабораторно", - йдеться в дописі.

Перший випадок коронавірусу зафіксували у Виноградові. Це жінка 1992 року народження. У неї 2-річна дитина. Наразі жінка перебуває під наглядом лікарів, зауважує Глагола.

У Закарпатській облдержадміністрації повідомили, що 51 закарпатцю встановлено діагноз COVID-19. П'ятеро з них медичні працівники.

За минулу добу проведено 16 швидких тестів на COVID-19 та відібрано 70 біологічних матеріалів для досліджень на полімеразну ланцюгову реакцію.

В області 2 особи померли.

У 5864 закарпатців закінчилася 14-ти денна самоізоляція. Одна людина одужала.

Станом на ранок 9 квітня в Україні 1892 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 224 нові випадки.

Нагадаємо, на Закарпатті зафіксували першу смерть від COVID-19 - померла матір заввідділу поліклініки. В Іршаві померла 71-річна жінка, в якої раніше був діагностований коронавірус.

6 квітня на Закарпатті зафіксували другий летальний випадок від коронавірусу. По дорозі із Мукачева в Ужгород помер хворий на COVID-19.

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