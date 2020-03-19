На Закарпатті на COVID-19 перевіряють 7 осіб

Усі семеро повернулись з країн, де зареєстрований коронавірус

Фото ілюстративне

Усі семеро повернулись з країн, де зареєстрований коронавірус

Станом на 10 годину 19 березня на Закарпатті не зафіксований жоден випадок COVID-19, повідомляє RegioNews із посиланням на Закарпатську облдержадміністрацію.

На стаціонарному лікуванні перебувають 7 осіб з підозрою на випадок гострої респіраторної хвороби COVID-19.

У них відібрано біологічний матеріал та відправлено у референтну лабораторію Києва. Результати вірусологічного обстеження ще не відомі. Стан хворих стабільний.

За минулу добу у заклади охорони здоров’я області звернулись 415 осіб, з них 64 з гострою респіраторною інфекцією.

В Ужгороді працюють лише продуктові, аптеки та АЗС. Для профілактики коронавірусу тимчасово закриють всі об'єкти загального користування, за порушення накладатимуть штрафи.

Ужгород виділив додаткових 11 млн на медицину. Більшість коштів спрямують на протидію COVID-19.

16 березня з 00:01 в Україні на 2 тижні заборонено в’їзд іноземним громадянам, які не мають права на постійне або тимчасове проживання.

З 17 березня Україна закрила пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. З 12 березня до 3 квітня у всіх закладах середньої, дошкільної та позашкільної освіти зупинено навчальний процес.

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