У Чернівецьких селах проводитимуть дезінфекцію

У селах Чернівецької області від сьогодні, 19 березня, проводитимуть дезінфекцію

Фото: promin.cv.ua

У селах Чернівецької області від сьогодні, 19 березня, проводитимуть дезінфекцію

Про це під час прямого включення повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, пише RegioNews.

"Мусимо діяти превентивно. Тому у селах, особливо тих, де встановлені карантинні блок-пости (Брусниця, Грозинці, Бочківці та Колінківці), де є доцільність, будемо проводити дезінфекцію доріг, зупинок громадського транспорту та інших місць скупчення людей. Ми обов'язково повідомимо всіх мешканців. Проводитимуть такі роботи будуть у вечірній час. Прохання упродовж 3 і більше годин після проведення дезінфекції залишатися вдома", - заявив Сергій Осачук.

Нагадаємо, у Чернівецькій області вчора запрацювали карантинні блокпости.

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