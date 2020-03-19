На Закарпатье на COVID-19 проверяют 7 человек
По состоянию на 10 часов 19 марта на Закарпатье не зафиксирован ни один случай COVID-19, сообщает RegioNews со ссылкой на Закарпатскую облгосадминистрацию.
На стационарном лечении находятся 7 человек с подозрением на случай острой респираторной болезни COVID-19.
У них отобран биологический материал и отправлен в референтную лабораторию Киева. Результаты вирусологического обследования еще не известны. Состояние больных стабильное.
За минувшие сутки в учреждения здравоохранения области обратились 415 человек, из них 64 с острой респираторной инфекцией.
В Ужгороде работают только продуктовые, аптеки и АЗС. Для профилактики коронавируса временно закроют все объекты общего пользования, за нарушение будут налагать штрафы.
Ужгород выделил дополнительные 11 млн на медицину. Большинство средств направят на противодействие COVID-19.
16 марта с 00:01 в Украине на 2 недели запрещен въезд иностранным гражданам, которые не имеют права на постоянное или временное проживание.
С 17 марта Украина закрыла пассажирское авиасообщение через пандемию коронавируса в мире.
Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.
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