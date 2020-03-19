На Закарпатье на COVID-19 проверяют 7 человек

Все семеро вернулись из стран, где зарегистрирован коронавирус

Фото иллюстративное

Все семеро вернулись из стран, где зарегистрирован коронавирус

По состоянию на 10 часов 19 марта на Закарпатье не зафиксирован ни один случай COVID-19, сообщает RegioNews со ссылкой на Закарпатскую облгосадминистрацию.

На стационарном лечении находятся 7 человек с подозрением на случай острой респираторной болезни COVID-19.

У них отобран биологический материал и отправлен в референтную лабораторию Киева. Результаты вирусологического обследования еще не известны. Состояние больных стабильное.

За минувшие сутки в учреждения здравоохранения области обратились 415 человек, из них 64 с острой респираторной инфекцией.

В Ужгороде работают только продуктовые, аптеки и АЗС. Для профилактики коронавируса временно закроют все объекты общего пользования, за нарушение будут налагать штрафы.

Ужгород выделил дополнительные 11 млн на медицину. Большинство средств направят на противодействие COVID-19.

16 марта с 00:01 в Украине на 2 недели запрещен въезд иностранным гражданам, которые не имеют права на постоянное или временное проживание.

С 17 марта Украина закрыла пассажирское авиасообщение через пандемию коронавируса в мире.

Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.

Еще по теме Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).