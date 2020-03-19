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19 березня 2020, 10:44 5

У Чернівцях частково поновили рух тролейбусів

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19 березня 2020, 10:44 5
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У Чернівцях відсьогодні, 19 березня відновився рух електротранспорту, яким зможуть скористатися виключно працівники Національної поліції, ДСНС, медики та співробітники комунальних підприємств
У Чернівцях відсьогодні, 19 березня відновився рух електротранспорту, яким зможуть скористатися виключно працівники Національної поліції, ДСНС, медики та співробітники комунальних підприємств

Про це у прямому ефірі у Facebook повідомив міський голова Чернівців Олексій Каспрук, пише RegioNews.

Тролейбуси курсуватимуть Чернівцями у режимі спецперевезень.

"Тролейбуси будуть відповідним чином марковані. І будуть працювати виключно на те, щоб забезпечити перевезення на роботу, а потім – відвезення з роботи медиків, працівників поліції, ДСНС і комунальних підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста – водоканал, теплокомуненерго та інших підприємств", – сказав Каспрук.

Водночас міський голова звернувся до представників цих категорій, які матимуть можливість користуватись електротранспортом.

"Перше – допуск до тролейбусів виключно за наявності засобів захисту, в першу - маски. Також повинне бути службове посвідчення або якийсь інший документ, який підтверджує, що ви є працівником Нацполіції, ДСНС, комунального підприємства або є медиком", – сказав мер Чернівців.

Він додав, що сьогодні після обіду міськрада отримає з друку спеціальні номерні спецпроїзні, які роздадуть працівникам, які матимуть право користуватися міським електротранспортом.

У свою чергу голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук повідомив, що медпрацівників, які зіткнулися з труднощами через скасування громадського транспорту, будуть довозити на роботу шкільними автобусами.

Нагадаємо, у Чернівецькій області вчора запрацювали карантинні блокпости.

У селах Буковини відсьогодні проводитимуть дезінфекцію.

Наші журналісти показали, як живуть Чернівці в умовах карантину.

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