У Чернівцях частково поновили рух тролейбусів

У Чернівцях відсьогодні, 19 березня відновився рух електротранспорту, яким зможуть скористатися виключно працівники Національної поліції, ДСНС, медики та співробітники комунальних підприємств

У Чернівцях відсьогодні, 19 березня відновився рух електротранспорту, яким зможуть скористатися виключно працівники Національної поліції, ДСНС, медики та співробітники комунальних підприємств

Про це у прямому ефірі у Facebook повідомив міський голова Чернівців Олексій Каспрук, пише RegioNews.

Тролейбуси курсуватимуть Чернівцями у режимі спецперевезень.

"Тролейбуси будуть відповідним чином марковані. І будуть працювати виключно на те, щоб забезпечити перевезення на роботу, а потім – відвезення з роботи медиків, працівників поліції, ДСНС і комунальних підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста – водоканал, теплокомуненерго та інших підприємств", – сказав Каспрук.

Водночас міський голова звернувся до представників цих категорій, які матимуть можливість користуватись електротранспортом.

"Перше – допуск до тролейбусів виключно за наявності засобів захисту, в першу - маски. Також повинне бути службове посвідчення або якийсь інший документ, який підтверджує, що ви є працівником Нацполіції, ДСНС, комунального підприємства або є медиком", – сказав мер Чернівців.

Він додав, що сьогодні після обіду міськрада отримає з друку спеціальні номерні спецпроїзні, які роздадуть працівникам, які матимуть право користуватися міським електротранспортом.

У свою чергу голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук повідомив, що медпрацівників, які зіткнулися з труднощами через скасування громадського транспорту, будуть довозити на роботу шкільними автобусами.

Нагадаємо, у Чернівецькій області вчора запрацювали карантинні блокпости.

У селах Буковини відсьогодні проводитимуть дезінфекцію.

Наші журналісти показали, як живуть Чернівці в умовах карантину.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)