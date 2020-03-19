У Чернівцях частково поновили рух тролейбусів
Про це у прямому ефірі у Facebook повідомив міський голова Чернівців Олексій Каспрук, пише RegioNews.
Тролейбуси курсуватимуть Чернівцями у режимі спецперевезень.
"Тролейбуси будуть відповідним чином марковані. І будуть працювати виключно на те, щоб забезпечити перевезення на роботу, а потім – відвезення з роботи медиків, працівників поліції, ДСНС і комунальних підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста – водоканал, теплокомуненерго та інших підприємств", – сказав Каспрук.
Водночас міський голова звернувся до представників цих категорій, які матимуть можливість користуватись електротранспортом.
"Перше – допуск до тролейбусів виключно за наявності засобів захисту, в першу - маски. Також повинне бути службове посвідчення або якийсь інший документ, який підтверджує, що ви є працівником Нацполіції, ДСНС, комунального підприємства або є медиком", – сказав мер Чернівців.
Він додав, що сьогодні після обіду міськрада отримає з друку спеціальні номерні спецпроїзні, які роздадуть працівникам, які матимуть право користуватися міським електротранспортом.
У свою чергу голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук повідомив, що медпрацівників, які зіткнулися з труднощами через скасування громадського транспорту, будуть довозити на роботу шкільними автобусами.
Нагадаємо, у Чернівецькій області вчора запрацювали карантинні блокпости.
У селах Буковини відсьогодні проводитимуть дезінфекцію.
Наші журналісти показали, як живуть Чернівці в умовах карантину.
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