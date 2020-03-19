Короновірус: у Херсоні бригаду швидкої відправили на карантин

У Херсоні бригаду медпрацівників швидкої допомоги, які виїжджали на виклик до хворих, відправили на карантин

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У Херсоні бригаду медпрацівників швидкої допомоги, які виїжджали на виклик до хворих, відправили на карантин

Про це написав на своїй сторінці у Facebook директор Департаменту здоров’я Херсонської ОДА Віктор Короленко, передає RegioNews.

Повідомляється, що вчора, 18 березня, до екстренної швидкої допомоги надійшов виклик із скаргами на високу температуру у членів родини, що проживає в Херсоні.

"Громадяни приховали інформацію від диспетчера, щодо свого нещодавнього перебування за кордоном. Тож на виклик "швидка" виїхала без засобів підвищеного захисту”, – розповів Короленко.

Медиків довелося відправити на карантині 14 днів.

Крім того, в Херсонській області у сімох підозрюють коронавірус.

Нагадаємо, що херсонська облрада виділила 22 млн грн на придбання апаратів ШВЛ.

Крім того, міська рада виділить 13 млн грн на боротьбу з коронавірусом.

Також повідомлялося, що у Херсоні чоловік обдурив медиків, що хворий коронавірусом, щоб до нього додому приїхала "швидка".

Так, у церквах Херсонщини радять прихожанам не прикладатися до ікон та не обійматися.

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