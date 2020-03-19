Короновірус: у Херсоні бригаду швидкої відправили на карантин
Про це написав на своїй сторінці у Facebook директор Департаменту здоров’я Херсонської ОДА Віктор Короленко, передає RegioNews.
Повідомляється, що вчора, 18 березня, до екстренної швидкої допомоги надійшов виклик із скаргами на високу температуру у членів родини, що проживає в Херсоні.
"Громадяни приховали інформацію від диспетчера, щодо свого нещодавнього перебування за кордоном. Тож на виклик "швидка" виїхала без засобів підвищеного захисту”, – розповів Короленко.
Медиків довелося відправити на карантині 14 днів.
Крім того, в Херсонській області у сімох підозрюють коронавірус.
Нагадаємо, що херсонська облрада виділила 22 млн грн на придбання апаратів ШВЛ.
Крім того, міська рада виділить 13 млн грн на боротьбу з коронавірусом.
Також повідомлялося, що у Херсоні чоловік обдурив медиків, що хворий коронавірусом, щоб до нього додому приїхала "швидка".
Так, у церквах Херсонщини радять прихожанам не прикладатися до ікон та не обійматися.
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