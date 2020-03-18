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18 березня 2020, 13:20 4

Ужгород виділив додаткових 11 млн на медицину

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18 березня 2020, 13:20 4
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Більшість коштів спрямують на протидію COVID-19
Фото: Ужгородська міська рада
Більшість коштів спрямують на протидію COVID-19

Позачергова сесія міськради підтримала проєкт рішення про заходи щодо недопущення поширення вірусної інфекції COVID-19, інформує RegioNews із посиланням на Ужгородську міську раду.

11,4 мільйони гривень виділили на медицину в Ужгороді. Більшість коштів спрямують на протиепідемічні заходи щодо 2019-nCOVID на придбання апаратів штучної вентиляції легень, респіраторних медичних масок, протичумних костюмів, дезінфекційних засобів, спиртовмісних септиків, тестів, моніторів пацієнта.

До 3 квітня 2020 р. в Ужгороді заборонено роботу:

- закладів громадського харчування - ресторанів, кафе тощо,
- торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності,
- фітнес-центрів,
- закладів культури,
- торговельного і побутового обслуговування населення, крім роздрібної торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами зв’язку,
- провадження банківської та страхової діяльності.

Нагадаємо, в Ужгороді працюватимуть лише продуктові, аптеки та АЗС. Для профілактики коронавірусу тимчасово закриють всі об'єкти загального користування, за порушення накладатимуть штрафи.

Не цілувати ікони і слухати службу вдома: УГКЦ дала рекомендації щодо коронавірусу. Під час карантину християнам радять стримуватися від фізичного контакту з іконами і при ознаках хвороби не відвідувати храми.

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