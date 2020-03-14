У США введено надзвичайний стан через коронавірус

На території Сполучених Штатів зафіксовано 40 смертей від коронавірусу

Фото, відео: сторінка Дональда Трампа у Facebook

На території Сполучених Штатів зафіксовано 40 смертей від коронавірусу

13 березня президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан, інформує RegioNews із посиланням на ВВС.

Це дає федеральному уряду можливість використовувати до 50 млрд доларів у фондах надзвичайної допомоги, щоб допомогти державним й місцевим чиновникам охорони здоров’я.

Такий крок послаблює норми щодо надання медичної допомоги і може пришвидшити тестування.

У США зафіксовано 1701 підтверджений випадок коронавірусу та 40 смертей.

Станом на ранок 14 березня 2020 року у світі зареєстровано 145 369 випадків захворювання COVID-19, з них 71 694 (49,3%) осіб одужали. За межами Китаю зафіксовано 64 398 випадків у 121 країні.

To unleash the full power of the Federal Government in this effort, today I am officially declaring a National Emergency. Опубліковано Donald J. Trump Пʼятниця, 13 березня 2020 р.

Нагадаємо, 16 березня з 00:01 в Україні на 2 тижні буде заборонено в’їзд іноземним громадянам, які не мають права на постійне або тимчасове проживання.

З 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

Коронавірус: коли і для кого сусідні держави закривають кордони.

Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. З 12 березня до 3 квітня у всіх закладах середньої, дошкільної та позашкільної освіти зупинено навчальний процес.

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