14:08  14 березня
У США введено надзвичайний стан через коронавірус
14:44  14 березня
У МОЗ спростували інформацію щодо четвертого випадку захворювання на коронавірус
15:00  14 березня
Кабмін: Україна забезпечить невідкладну евакуацію своїх громадян з Італії
UA | RU
UA | RU
14 березня 2020, 14:08 18

У США введено надзвичайний стан через коронавірус

Читайте также
на русском языке
14 березня 2020, 14:08 18
Читайте также на русском языке
На території Сполучених Штатів зафіксовано 40 смертей від коронавірусу
Фото, відео: сторінка Дональда Трампа у Facebook
На території Сполучених Штатів зафіксовано 40 смертей від коронавірусу

13 березня президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан, інформує RegioNews із посиланням на ВВС.

Це дає федеральному уряду можливість використовувати до 50 млрд доларів у фондах надзвичайної допомоги, щоб допомогти державним й місцевим чиновникам охорони здоров’я.

Такий крок послаблює норми щодо надання медичної допомоги і може пришвидшити тестування.

У США зафіксовано 1701 підтверджений випадок коронавірусу та 40 смертей.

Станом на ранок 14 березня 2020 року у світі зареєстровано 145 369 випадків захворювання COVID-19, з них 71 694 (49,3%) осіб одужали. За межами Китаю зафіксовано 64 398 випадків у 121 країні.

To unleash the full power of the Federal Government in this effort, today I am officially declaring a National Emergency.

Опубліковано Donald J. Trump Пʼятниця, 13 березня 2020 р.

Нагадаємо, 16 березня з 00:01 в Україні на 2 тижні буде заборонено в’їзд іноземним громадянам, які не мають права на постійне або тимчасове проживання.

З 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

Коронавірус: коли і для кого сусідні держави закривають кордони.

Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. З 12 березня до 3 квітня у всіх закладах середньої, дошкільної та позашкільної освіти зупинено навчальний процес.

Більше по темі Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).


Коронавирус коронавірус
У Чернівцях на коронавірус перевіряють жінку та двох її дітей
14 березня 2020, 13:15
Зеленський: НАН України виготовить 200 тисяч експрес-тестів на коронавірус
14 березня 2020, 12:17
Коронавірус у Чернівцях: У Чернівецькій області призупиняють рух приміських автобусів
13 березня 2020, 23:35
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
13 березня 2020, 23:36
Коронавірус: Київ іде на карантин
11 березня 2020, 11:47
Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
08 березня 2020, 15:50
Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
07 березня 2020, 18:02
Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11
Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
08 березня 2020, 16:45
Останні Популярні
Андрій Смолій
Юрій Бутусов
Віктор Таран
Всі блоги »
Фітнес-зал Lime: кому в Житомирі карантин неписаний
13 березня 2020, 17:27
Жіночі бої у Харкові. Коронавірус і подруга губернатора заважають Світличній стати нардепом
13 березня 2020, 16:43
Всі публікації »
Кому від карантину погано і за що завалили Сергія Сивохо? – НеПогода
13 березня 2020, 21:05
Відповіді на питання про коронавирус. Доктор Комаровський
12 березня 2020, 20:09
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »