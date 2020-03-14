В США введено чрезвычайное положение из-за коронавируса
13 марта президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение, передает RegioNews со ссылкой на ВВС.
Это дает федеральному правительству возможность использовать до 50 млрд долларов в фондах чрезвычайной помощи, чтобы помочь государственным и местным чиновникам здравоохранения.
Такой шаг ослабляет нормы относительно предоставления медицинской помощи и может ускорить тестирование.
В США зафиксирован 1701 подтвержденный случай коронавируса и 40 смертей.
По состоянию на утро 14 марта 2020 года в мире зарегистрировано 145 369 случаев заболевания COVID-19, из них 71 694 (49,3%) человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 64 398 случаев в 121 стране.
To unleash the full power of the Federal Government in this effort, today I am officially declaring a National Emergency.Опубликовано Donald J. Trump Пятница, 13 марта 2020 г.
Напомним, 16 марта с 00:01 в Украине на 2 недели будет запрещен въезд иностранным гражданам, которые не имеют права на постоянное или временное проживание.
С 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавируса в мире.
Коронавирус: когда и для кого соседние государства закрывают границы.
Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.
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