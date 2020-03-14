В США введено чрезвычайное положение из-за коронавируса

На территории Соединенных Штатов зафиксировано 40 смертей от коронавируса

Фото, видео: страница Дональда Трампа в Facebook

На территории Соединенных Штатов зафиксировано 40 смертей от коронавируса

13 марта президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение, передает RegioNews со ссылкой на ВВС.

Это дает федеральному правительству возможность использовать до 50 млрд долларов в фондах чрезвычайной помощи, чтобы помочь государственным и местным чиновникам здравоохранения.

Такой шаг ослабляет нормы относительно предоставления медицинской помощи и может ускорить тестирование.

В США зафиксирован 1701 подтвержденный случай коронавируса и 40 смертей.

По состоянию на утро 14 марта 2020 года в мире зарегистрировано 145 369 случаев заболевания COVID-19, из них 71 694 (49,3%) человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 64 398 случаев в 121 стране.

To unleash the full power of the Federal Government in this effort, today I am officially declaring a National Emergency. Опубликовано Donald J. Trump Пятница, 13 марта 2020 г.

Напомним, 16 марта с 00:01 в Украине на 2 недели будет запрещен въезд иностранным гражданам, которые не имеют права на постоянное или временное проживание.

С 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавируса в мире.

Коронавирус: когда и для кого соседние государства закрывают границы.

Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.

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