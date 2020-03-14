Зеленський: НАН України виготовить 200 тисяч експрес-тестів на коронавірус

Маски, дезінфектори, тести та інші необхідні засоби будуть на полицях аптек у достатній кількості та за доступною ціною

Тести на коронавірус. Фото: Центр громадського здоров'я

Маски, дезінфектори, тести та інші необхідні засоби будуть на полицях аптек у достатній кількості та за доступною ціною

Найближчим часом інфекційні медичні заклади у кожному регіоні України будуть повністю забезпечені експрес-тестами для виявлення ознак коронавірусу, інформує RegioNews із посиланням на Офіс президента..

Постановою Кабінету Міністрів виділено 100 мільйонів гривень на засоби індивідуального захисту. У разі потреби буде негайно виділено 500 мільйонів на закупівлю медичного обладнання для інтенсивної терапії.

Невідкладно Інститутом молекулярної біології НАН (Національна академія наук) України буде виготовлено 200 тисяч експрес-тестів.

З державного резерву до закладів охорони здоров’я передано 10 мільйонів масок.

Також для проведення тестування у регіонах України будуть використовуватися пересувні лабораторії.

"Ми провели бесіду з виробниками, постачальниками та аптекарями. Є речі, на яких не можна заробляти. Це війна і здоров’я людей. Тому маски, дезінфектори, тести та інші необхідні засоби будуть на полицях аптек у достатній кількості та за доступною ціною", - наголошує президент.

Окрім цього, Кабінет Міністрів заборонив експорт з України засобів індивідуального противірусного захисту. Для прийому складних випадків підготовлені понад 12 тисяч місць в інфекційних стаціонарах, є близько двох тисяч лікарів-інфекціоністів та більше п’яти тисяч середнього медичного персоналу.

"Слід пам’ятати, що гречка, сірники і туалетний папір не рятують від коронавірусу. Потрібні критичне мислення, холодна голова та заходи гігієни. Серед іншого потрібна й інформаційна гігієна", - підсумовує Зеленський.

Нагадаємо, Україна закриває кордони для іноземців. Українці мають три дні для повернення з-за кордону. Ті, хто з об’єктивних причин не встигне цього зробити, зможуть повернутися нерегулярними рейсами.

З 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

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