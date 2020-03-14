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14 березня 2020, 13:15 31

У Чернівцях на коронавірус перевіряють жінку та двох її дітей

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14 березня 2020, 13:15 31
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В Чернівецькій області госпіталізовано 8 осіб із підозрою на коронавірус
Фото ілюстративне
В Чернівецькій області госпіталізовано 8 осіб із підозрою на коронавірус

Про це інформують у Чернівецькій ОДА, пише RegioNews.

Учора пізно ввечері у Чернівецькій області госпіталізовано 3 осіб - матір та двоє дітей з підвищеною температурою тіла.

За кордоном вони не були, та мали контакт з особою, яка повернулась з Італії та госпіталізована напередодні з підозрою на COVID-19.

Епідеміологічне розслідування продовжується. З’ясовуються контактні особи.

Станом на 18:00 13 березня в Чернівецькій області госпіталізовано 8 осіб із підозрою на коронавірус.

Нагадаємо, наразі на Буковині зареєстровано два випадки інфікування COVID-19.

У Чернівецькій області призупиняють рух приміських автобусів.

У Чернівецькій області через коронавірус запроваджують режим надзвичайної ситуації. Для запобігання поширенню коронавірусу із 14 березня запроваджують надзвичайний стан.

Коронавірус в Чернівцях: в області починають подворові обходи, щоби ізолювати приїжджих з-за кордону.

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