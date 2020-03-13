Коронавірус у Чернівцях: У Чернівецькій області призупиняють рух приміських автобусів
Про це у зверненні на Facebook повідомив міський голова Олексій Каспрук.
Відповідно до рішення обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, управління інфраструктури Чернівецької ОДА має призупинити роботу на приміських і міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області.
Районні державні адміністрації повинні призупинити роботу на приміських і міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району.
Коронавірус. День 11. Надзвичайна ситуація.
Коронавірус. День 11. Надзвичайна ситуація. ПРОШУ ПОШИРИТИ ------------------------------ Статистика. Надзвичайна ситуація. Підготовка лікарень. Ринки і заклади торгівлі. Увага! Громадський транспорт.Опубліковано Олексій Каспрук Пʼятниця, 13 березня 2020 р.
"Завтра між населеними пунктами Чернівецької області призупиняється пасажирське сполучення. Я прошу всіх бути уважними, врахувати це тим, хто планує поїздки до Чернівців, хто має їхати завтра на роботу в Чернівці. Швидше за все, автобусів завтра не буде", - зазначив Олексій Каспрук.
Окрім того, рекомендовано органам місцевого самоврядування та об`єднаним територіальним громадам призупинити роботу на автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі населеного пункту або об`єднаної територіальної громади.
"Завтра о 13:00 ми збираємо міську комісію і разом з перевізниками обговоримо цю рекомендацію, - продовжує мер. - Я не впевнений, що ми її приймемо, бо це означає зупинку всього громадського транспорту в місті Чернівці. Призупинка роботи приміського транспорту вже призведе до перебоїв у роботі підприємств, лікарень, установ… Завтра будемо вирішувати. Хотілось би почути думку чернівчан, як ми маємо жити без громадського транспорту".
Нагадаємо, через зафіксовані два випадки коронавірусу, від 14 березня в Чернівецькій області оголошено надзвичайну ситуацію.
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