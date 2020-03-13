Коронавірус: УЄФА призупинив Лігу чемпіонів і Лігу Європи
Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на пресслужбу Союзу.
Таким чином, перенесені всі залишилися матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, які повинні були пройти 17 і 18 березня, всі матчі у відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи, які були заплановані на 19 березня, а також матчі 1/4 фіналу Юнацької ліги УЄФА (17 і 18 березня).
Таким чином, перенесений в тому числі і матч-відповідь "Шахтаря" проти "Вольфсбурга" в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи.
Як зазначається, рішення про те, коли відбудуться дані матчі, буде прийнято пізніше. Жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів і Ліги Європи, які були заплановані на 20 березня, також відкладені.
Як відомо, раніше коронавірусом заразилися тренер "Арсеналу" і футболіст "Челсі".
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Нагадаємо, 11 березня ВООЗ оголосила пандемію через коронавірус, а Україна припинила авіасполучення з Італією через коронавірус.
12 березня США припинила на 30 днів будь-яке сполучення з Європою, включаючи морські та авіаперевезення, щоб стримати поширення коронавірусу.
Станом на 12 березня в Україні зафіксовано вже три випадки захворювання на коронавірусну інфекцію - у чоловіка в Чернівцях (перший випадок коронавірусу), у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії.
11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.
З 11 березня посилений контроль введений на контрольно-пропускних пунктах на Донбасі через загрозу коронавірусу.
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