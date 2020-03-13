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13 березня 2020, 12:44 6

Коронавірус: УЄФА призупинив Лігу чемпіонів і Лігу Європи

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13 березня 2020, 12:44 6
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УЄФА через ситуацію з поширенням вірусу COVID-19 в Європі відклав усі матчі єврокубкових турнірів, які повинні були відбутися на наступному тижні
УЄФА через ситуацію з поширенням вірусу COVID-19 в Європі відклав усі матчі єврокубкових турнірів, які повинні були відбутися на наступному тижні

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на пресслужбу Союзу.

Таким чином, перенесені всі залишилися матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, які повинні були пройти 17 і 18 березня, всі матчі у відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи, які були заплановані на 19 березня, а також матчі 1/4 фіналу Юнацької ліги УЄФА (17 і 18 березня).

Таким чином, перенесений в тому числі і матч-відповідь "Шахтаря" проти "Вольфсбурга" в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи.

Як зазначається, рішення про те, коли відбудуться дані матчі, буде прийнято пізніше. Жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів і Ліги Європи, які були заплановані на 20 березня, також відкладені.

Як відомо, раніше коронавірусом заразилися тренер "Арсеналу" і футболіст "Челсі".

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Нагадаємо, 11 березня ВООЗ оголосила пандемію через коронавірус, а Україна припинила авіасполучення з Італією через коронавірус.

12 березня США припинила на 30 днів будь-яке сполучення з Європою, включаючи морські та авіаперевезення, щоб стримати поширення коронавірусу.

Станом на 12 березня в Україні зафіксовано вже три випадки захворювання на коронавірусну інфекцію - у чоловіка в Чернівцях (перший випадок коронавірусу), у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

З 11 березня посилений контроль введений на контрольно-пропускних пунктах на Донбасі через загрозу коронавірусу.


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