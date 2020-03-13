Коронавирус: УЕФА приостановил Лигу чемпионов и Лигу Европы

УЕФА из-за ситуации с распространением вируса COVID-19 в Европе отложил все матчи еврокубковых турниров, которые должны были состояться на следующей неделе

УЕФА из-за ситуации с распространением вируса COVID-19 в Европе отложил все матчи еврокубковых турниров, которые должны были состояться на следующей неделе

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