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13 марта 2020, 12:44 6

Коронавирус: УЕФА приостановил Лигу чемпионов и Лигу Европы

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13 марта 2020, 12:44 6
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УЕФА из-за ситуации с распространением вируса COVID-19 в Европе отложил все матчи еврокубковых турниров, которые должны были состояться на следующей неделе
УЕФА из-за ситуации с распространением вируса COVID-19 в Европе отложил все матчи еврокубковых турниров, которые должны были состояться на следующей неделе

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на пресс-службу Союза.

Таким образом, перенесены все оставшиеся ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, которые должны были пройти 17 и 18 марта, все ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы, которые были запланированы на 19 марта, а также матчи 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА (17 и 18 марта).

Таким образом, перенесен в том числе и ответный матч "Шахтера" против "Вольфсбурга" в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

Как отмечается, решение о том, когда состоятся данные матчи, будет принято позже. Жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые были запланированы на 20 марта, также отложены.

Как известно, ранее коронавирусом заразились тренер "Арсенала" и футболист "Челси".

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Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию из-за коронавируса, а Украина в прекратила авиасообщение с Италией из-за коронавируса.

12 марта США прекратила на 30 дней любое сообщение с Европой, включая морские и авиаперевозки, чтобы сдержать распространение коронавируса.

По состоянию на 12 марта в Украине зафиксировали уже три случая заболевания коронавирусной инфекцией - у мужчины в Черновцах (первый случай коронавируса), у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, учиться будут дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

С 11 марта усиленный контроль введен на контрольно-пропускных пунктах на Донбассе из-за угрозы коронавируса.


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