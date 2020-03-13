В Україні товари для боротьби з коронавірусом дозволять купувати без тендеру

У зв'язку із загрозою поширення коронавіруса, органам місцевої влади дозволять проводити без тендерних процедур закупівлю апаратів вентиляції легенів та інших товарів для боротьби з вірусом

Фото: скрін з відео

У зв'язку із загрозою поширення коронавіруса, органам місцевої влади дозволять проводити без тендерних процедур закупівлю апаратів вентиляції легенів та інших товарів для боротьби з вірусом

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