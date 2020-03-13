12:00  13 березня
В окупованій Горлівці 12 випадків коронавірусу - Аваков
08:42  13 березня
Коронавірус: Разумков закрив для ЗМІ доступ в кулуари Ради
09:03  13 березня
Бойовики з ранку випустили по українським військовим 11 мін
UA | RU
UA | RU
13 березня 2020, 12:05

В Україні товари для боротьби з коронавірусом дозволять купувати без тендеру

Читайте также
на русском языке
13 березня 2020, 12:05
Читайте также на русском языке
У зв'язку із загрозою поширення коронавіруса, органам місцевої влади дозволять проводити без тендерних процедур закупівлю апаратів вентиляції легенів та інших товарів для боротьби з вірусом
Фото: скрін з відео
У зв'язку із загрозою поширення коронавіруса, органам місцевої влади дозволять проводити без тендерних процедур закупівлю апаратів вентиляції легенів та інших товарів для боротьби з вірусом

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телеканалу 1+1, передає RegioNews.

Відповідаючи на запитання про те, як будуть проводиться закупівлі необхідного медичного обладнання для лікування та профілактики коронавіруса Олег Ляшко зазначив, що вони будуть проводиться без тендеру.

"Будуть закупівлі без тендеру", – сказав Олег Ляшко.

За його словами, відповідний законопроект ініціювали в Міністерстві охорони здоров'я України.

"Можна буде закуповувати медичне обладнання без тендерних процедур, а також засоби захисту і засоби діагностики за списком, який визначить Кабмін України для ефективної протидії коронавирусной інфекції", – сказав заступник міністра.

Як відомо, коронавірус виявили у 71-річної пенсіонерки, яка повернулася з Польщі та гостювала у родичів у Львові. Виявлено щонайменше 22 людини, з якими вона контактувала. Вони - ізольовані. Також жінка 8 Березня відвідувала церкву.

Нагадаємо, 3 березня під час брифінгу заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко офіційно повідомив про виявлення коронавірусу в Чернівцях.

Вчора, 12 березня, виявили ще два випадки коронавірусу - у Чернівцях та Радомишлі.

Хроніку коронавірусу в Україні можна прочитати тут.


Коронавирус тендер закупівля обладнання ляшко МОЗ
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
12 березня 2020, 12:57
Коронавірус: Київ іде на карантин
11 березня 2020, 11:47
Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
08 березня 2020, 15:50
Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
07 березня 2020, 18:02
Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11
Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
08 березня 2020, 16:45
Останні Популярні
Вадим Денисенко
Юрій Гаврилечко
Уляна Супрун
Всі блоги »
"Слуга народу" Гайдай наблизився як ніколи до повного управління Сєвєродонецьком
13 березня 2020, 10:05
Заплутався в багатоходівці. Як Єрмак "одружує" Зеленського з Пушиліним і Пасічником
12 березня 2020, 19:47
Всі публікації »
Відповіді на питання про коронавирус. Доктор Комаровський
12 березня 2020, 20:09
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »