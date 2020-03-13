В Україні товари для боротьби з коронавірусом дозволять купувати без тендеру
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телеканалу 1+1, передає RegioNews.
Відповідаючи на запитання про те, як будуть проводиться закупівлі необхідного медичного обладнання для лікування та профілактики коронавіруса Олег Ляшко зазначив, що вони будуть проводиться без тендеру.
"Будуть закупівлі без тендеру", – сказав Олег Ляшко.
За його словами, відповідний законопроект ініціювали в Міністерстві охорони здоров'я України.
"Можна буде закуповувати медичне обладнання без тендерних процедур, а також засоби захисту і засоби діагностики за списком, який визначить Кабмін України для ефективної протидії коронавирусной інфекції", – сказав заступник міністра.
Як відомо, коронавірус виявили у 71-річної пенсіонерки, яка повернулася з Польщі та гостювала у родичів у Львові. Виявлено щонайменше 22 людини, з якими вона контактувала. Вони - ізольовані. Також жінка 8 Березня відвідувала церкву.
Нагадаємо, 3 березня під час брифінгу заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко офіційно повідомив про виявлення коронавірусу в Чернівцях.
Вчора, 12 березня, виявили ще два випадки коронавірусу - у Чернівцях та Радомишлі.
Хроніку коронавірусу в Україні можна прочитати тут.
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