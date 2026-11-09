У Броварах пошкодили 39 могил на кладовищі: поліція шукає причетних

Фото: Національна поліція

У Броварах Київської області на одному з місцевих кладовищ пошкодили надмогильні пам'ятники та поховальну атрибутику. Загалом постраждали 39 місць поховань

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, пошкодження завдали на початку листопада. Невідомі пошкодили пам'ятники та інші елементи на 39 могилах.

Наразі правоохоронці проводять слідчі та розшукові заходи, встановлюють усі обставини інциденту та осіб, причетних до правопорушення.

За фактом наруги над могилою слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 297 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше в Одесі на кладовищі чоловік зламав 86 надгробків. Він розповів, що приходив на кладовище у нетверезому стані й, робив це з хуліганських мотивів. За його словами, він не мав особистої неприязні ні до померлих, ні до їхніх рідних, і шкодує про скоєне.