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09 листопада 2026, 11:50

Квартира, авто на тещу та $48 тисяч: НАЗК перевірило посадовця Одеського ТЦК

09 листопада 2026, 11:50
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Павло Воронжак. Фото: з відкритих джерел
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Національне агентство з питань запобігання корупції виявило недостовірні відомості на понад 3,9 млн гривень у декларації посадовця Одеського обласного ТЦК та СП Павла Воронжака

Про це повідомляє Центр публічних розслідувань із посиланням на результати перевірки НАЗК, передає RegioNews.

Під час перевірки декларації за 2025 рік агентство встановило, що Воронжак не вказав квартиру в Одесі площею 69,8 кв. м. Також він належним чином не задекларував право користування іншою квартирою площею 70,9 кв. м, у якій проживали його дружина та донька.

Питання у перевіряльників виникли й щодо автомобіля Dodge Durango 2023 року випуску вартістю 928,3 тис. гривень. Машину оформили на тещу посадовця, однак нею користувався сам Воронжак. НАЗК встановило, що вже наступного дня після реєстрації автомобіля теща видала довіреності на посадовця та його дружину.

Окрему увагу агентство приділило готівковим заощадженням. У декларації Воронжак вказав 48 тисяч доларів (близько 2,02 млн гривень), яких не було в попередній декларації.

Посадовець пояснював походження грошей зарплатою, обміном доходів на валюту та продажем автомобілів. Однак НАЗК не знайшло документального підтвердження того, що він мав фінансову можливість накопичити таку суму.

За даними перевірки, упродовж 2023-2025 років Воронжак отримав 1,55 млн гривень доходу, а його дружина – 81,8 тис. гривень соціальних виплат. Аналіз банківських рахунків також не підтвердив можливості накопичення задекларованих коштів.

Крім того, посадовець не зазначив у декларації 132,7 тис. гривень аліментів на сина, 20 тис. гривень оплати навчання доньки, 28,3 тис. гривень соціальних виплат дружини та 112,74 гривні додаткового блага від банку.

Загалом НАЗК встановило ознаки декларування недостовірної інформації на суму понад 3,9 млн гривень. У діях посадовця вбачають ознаки правопорушення за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.

Водночас ознак незаконного збагачення та конфлікту інтересів агентство не виявило.

НАЗК вирішило повідомити Воронжака про результати перевірки та надати йому можливість подати виправлену декларацію.

Нагадаємо, раніше 45-річному експосадовцю районного ТЦК на Львівщині повідомили про підозру через недостовірні дані в декларації. Йдеться про суму понад 4,5 млн грн.

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