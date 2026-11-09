Читаю новину і радію, але з'являється запитання

Читаю новину і радію, але з'являється запитання

Фото: з відкритих джерел

Україна провела щонайменше три випробування систем перехоплення російських ракет "Орєшник" у ближньому космосі – The Guardian.

Серед випробувань були пуски ракет-перехоплювачів із висотних літаків. Наразі Україна працює над запуском таких систем у серійне виробництво, проте цьому перешкоджає нестача фінансування.

То в мене запитання, а як так виходить, що на Єдиний телемарафон гроші є, на є-бачки гроші є, на збільшення бюджету по утриманню Офіса президента гроші є та навіть на будинки в Династії і на застави для Єрмака, Галущенка, Мудрої та Ценова гроші є, а на життенеобхідні Україні системи перехоплення російських ракет грошей немає. Мені одному здається, що це якісь неправильні пріоритети?