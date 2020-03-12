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12 березня 2020, 08:55 11

США припиняють будь-яке сполучення з Європою

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12 березня 2020, 08:55 11
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Будь-яке сполучення США з Європою, включаючи морські та авіаперевезення, закривається на 30 днів, щоб стримати поширення коронавірусу
Фото: moneycontrol.com
Будь-яке сполучення США з Європою, включаючи морські та авіаперевезення, закривається на 30 днів, щоб стримати поширення коронавірусу

Як передає RegioNews, посилаючись на ВВС, про це заявив президент Дональд Трамп в своєму зверненні до нації, присвяченому спалаху коронавірусу.

За його словами, дані "жорсткі, але необхідні обмеження" вступлять в силу опівночі в п'ятницю і не будуть поширюватися на Великобританію, де підтверджено 460 випадків зараження коронавірусом.

Як зазначив Трамп, Євросоюз "не зміг прийняти ті ж заходи безпеки", що і США.

Також він додав, що деякі громадяни США таки зможуть повернутися в країну, якщо пройдуть медичну перевірку.

У свою чергу, європейські представники приголомшені новими обмеженнями на в'їзд в США, передає CNN.

Зокрема, бельгійський дипломат заявив, що було відомо лише те, що з поїздками з Європи "щось станеться, але не настільки радикально".

"Кілька європейських послів у Вашингтоні повідомили CNN, що вони не знали, що це станеться, не дивлячись на те, що були в контакті з адміністрацією протягом останніх декількох днів", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, 11 березня ВООЗ оголосила пандемію через коронавірус.

11 березня Україна припинила авіасполучення з Італією через коронавірус.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков наполегливо рекомендує народним депутатам скасувати закордонні відрядження у зв’язку з поширенням коронавірусу у світі.

Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. Влада столиці також з 12 березня запровадила обмеження.

Частину пунктів пропуску на державному кордоні України можуть тимчасово закрити у випадку погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Також Кабмін виділяє на боротьбу з коронавірусом 100 мільйонів гривень.

3 березня в Україні офіційно підтвердили перший випадок коронавірусу.


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