США припиняють будь-яке сполучення з Європою

Будь-яке сполучення США з Європою, включаючи морські та авіаперевезення, закривається на 30 днів, щоб стримати поширення коронавірусу

Фото: moneycontrol.com

Будь-яке сполучення США з Європою, включаючи морські та авіаперевезення, закривається на 30 днів, щоб стримати поширення коронавірусу

Як передає RegioNews, посилаючись на ВВС, про це заявив президент Дональд Трамп в своєму зверненні до нації, присвяченому спалаху коронавірусу.

За його словами, дані "жорсткі, але необхідні обмеження" вступлять в силу опівночі в п'ятницю і не будуть поширюватися на Великобританію, де підтверджено 460 випадків зараження коронавірусом.

Як зазначив Трамп, Євросоюз "не зміг прийняти ті ж заходи безпеки", що і США.

Також він додав, що деякі громадяни США таки зможуть повернутися в країну, якщо пройдуть медичну перевірку.

У свою чергу, європейські представники приголомшені новими обмеженнями на в'їзд в США, передає CNN.

Зокрема, бельгійський дипломат заявив, що було відомо лише те, що з поїздками з Європи "щось станеться, але не настільки радикально".

"Кілька європейських послів у Вашингтоні повідомили CNN, що вони не знали, що це станеться, не дивлячись на те, що були в контакті з адміністрацією протягом останніх декількох днів", - йдеться в повідомленні.

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