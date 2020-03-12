США припиняють будь-яке сполучення з Європою
Як передає RegioNews, посилаючись на ВВС, про це заявив президент Дональд Трамп в своєму зверненні до нації, присвяченому спалаху коронавірусу.
За його словами, дані "жорсткі, але необхідні обмеження" вступлять в силу опівночі в п'ятницю і не будуть поширюватися на Великобританію, де підтверджено 460 випадків зараження коронавірусом.
Як зазначив Трамп, Євросоюз "не зміг прийняти ті ж заходи безпеки", що і США.
Також він додав, що деякі громадяни США таки зможуть повернутися в країну, якщо пройдуть медичну перевірку.
У свою чергу, європейські представники приголомшені новими обмеженнями на в'їзд в США, передає CNN.
Зокрема, бельгійський дипломат заявив, що було відомо лише те, що з поїздками з Європи "щось станеться, але не настільки радикально".
"Кілька європейських послів у Вашингтоні повідомили CNN, що вони не знали, що це станеться, не дивлячись на те, що були в контакті з адміністрацією протягом останніх декількох днів", - йдеться в повідомленні.
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков наполегливо рекомендує народним депутатам скасувати закордонні відрядження у зв’язку з поширенням коронавірусу у світі.
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