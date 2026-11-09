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Їхав на червоне світло: у Рівному водій збив неповнолітню на переході
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09 листопада 2026, 08:13

Їхав на червоне світло: у Рівному водій збив неповнолітню на переході

09 листопада 2026, 08:13
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Фото: Національна поліція
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У Рівному внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тяжко травмувалася 17-річна пішохідка

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Автопригода сталася 7 листопада близько 22:00 на вулиці Київській.

За попередніми даними слідства, 63-річний житель Корецької громади, керуючи автомобілем Nissan Leaf, допустив наїзд на 17-річну рівнянку, яка переходила дорогу по регульованому пішохідному переходу. Попередньо встановлено, що керманич рухався на червоний сигнал світлофора.

Унаслідок зіткнення дівчина отримала тяжкі травми. Медики діагностували в неї перелом тазу, закриту черепно-мозкову травму та внутрішню кровотечу.

За результатами огляду встановлено, що водій перебував у тверезому стані.

За фактом ДТП слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, у Черкасах 60-річна жінка потрапила під колеса автомобіля ВАЗ-2104, коли переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Потерпілу з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.

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