Їхав на червоне світло: у Рівному водій збив неповнолітню на переході

Фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Автопригода сталася 7 листопада близько 22:00 на вулиці Київській.

За попередніми даними слідства, 63-річний житель Корецької громади, керуючи автомобілем Nissan Leaf, допустив наїзд на 17-річну рівнянку, яка переходила дорогу по регульованому пішохідному переходу. Попередньо встановлено, що керманич рухався на червоний сигнал світлофора.

Унаслідок зіткнення дівчина отримала тяжкі травми. Медики діагностували в неї перелом тазу, закриту черепно-мозкову травму та внутрішню кровотечу.

За результатами огляду встановлено, що водій перебував у тверезому стані.

За фактом ДТП слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, у Черкасах 60-річна жінка потрапила під колеса автомобіля ВАЗ-2104, коли переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Потерпілу з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.