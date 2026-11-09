2 кг метамфетаміну щомісяця: на Запоріжжі викрили наркоугруповання

Фото: Прокуратура України

У Запорізькій області правоохоронці викрили злочинну організацію, яка займалася виготовленням та збутом метамфетаміну

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, у серпні 2025 року 37-річний мешканець Запоріжжя організував наркобізнес і залучив до нього ще 12 знайомих. Угруповання мало чітку структуру та розподіл обов'язків: одні учасники виготовляли наркотики, інші займалися їх фасуванням, зберіганням і збутом.

Нарколабораторію облаштували у приватному будинку. Обладнання та хімічні компоненти для виробництва закуповували через інтернет і довірених осіб. Щомісяця там могли виготовляти до 2 кг метамфетаміну вартістю близько 5 млн грн за цінами "чорного ринку".

Замовлення приймали через месенджери, а наркотики продавали за допомогою "закладок" та під час особистих зустрічей. Щоб приховати свою діяльність, фігуранти використовували псевдоніми, регулярно змінювали номери телефонів і мобільні пристрої.

21 жовтня 2026 року правоохоронці провели 30 обшуків у нарколабораторії та за місцями проживання підозрюваних у Запорізькій області й Києві. Під час слідчих дій вилучили:

психотропні речовини,

хімічні компоненти,

лабораторне обладнання,

телефони,

комп'ютери,

банківські картки,

документи та автомобілі.

Крім того, в оселі одного з учасників виявили схрон зі зброєю, гранатами, пострілами до гранатомета та понад 450 набоями.

П'ятьох учасників угруповання затримали. Організатора на Закарпатті неподалік державного кордону під час спроби виїхати з України. Усіх затриманих взяли під варту без права внесення застави.

Залежно від ролі в діяльності злочинної організації 13 особам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 255 та ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, із середини вересня ДБР проводить масштабну спецоперацію "Стоп трафік" проти незаконного обігу наркотиків, зброї та боєприпасів. Наразі в її межах відпрацьовуються матеріали 26 кримінальних проваджень.