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09 листопада 2026, 12:40

2 кг метамфетаміну щомісяця: на Запоріжжі викрили наркоугруповання

09 листопада 2026, 12:40
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Фото: Прокуратура України
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У Запорізькій області правоохоронці викрили злочинну організацію, яка займалася виготовленням та збутом метамфетаміну

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, у серпні 2025 року 37-річний мешканець Запоріжжя організував наркобізнес і залучив до нього ще 12 знайомих. Угруповання мало чітку структуру та розподіл обов'язків: одні учасники виготовляли наркотики, інші займалися їх фасуванням, зберіганням і збутом.

Нарколабораторію облаштували у приватному будинку. Обладнання та хімічні компоненти для виробництва закуповували через інтернет і довірених осіб. Щомісяця там могли виготовляти до 2 кг метамфетаміну вартістю близько 5 млн грн за цінами "чорного ринку".

Замовлення приймали через месенджери, а наркотики продавали за допомогою "закладок" та під час особистих зустрічей. Щоб приховати свою діяльність, фігуранти використовували псевдоніми, регулярно змінювали номери телефонів і мобільні пристрої.

21 жовтня 2026 року правоохоронці провели 30 обшуків у нарколабораторії та за місцями проживання підозрюваних у Запорізькій області й Києві. Під час слідчих дій вилучили:

  • психотропні речовини,
  • хімічні компоненти,
  • лабораторне обладнання,
  • телефони,
  • комп'ютери,
  • банківські картки,
  • документи та автомобілі.

Крім того, в оселі одного з учасників виявили схрон зі зброєю, гранатами, пострілами до гранатомета та понад 450 набоями.

П'ятьох учасників угруповання затримали. Організатора на Закарпатті неподалік державного кордону під час спроби виїхати з України. Усіх затриманих взяли під варту без права внесення застави.

Залежно від ролі в діяльності злочинної організації 13 особам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 255 та ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, із середини вересня ДБР проводить масштабну спецоперацію "Стоп трафік" проти незаконного обігу наркотиків, зброї та боєприпасів. Наразі в її межах відпрацьовуються матеріали 26 кримінальних проваджень.

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