На Волині чоловік упав із мотоблока та потрапив до лікарні

Ілюстративне фото: Нацполіція

У селі Навіз Луцького району сталася ДТП за участю мотоблока. Унаслідок падіння водій отримав важку травму голови та потрапив до лікарні

Про це інформують місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

Аварія трапилася 8 листопада. За попередньою інформацією, чоловік не впорався з керуванням мотоблоком і впав на проїжджу частину дороги.

На місце події викликали бригаду екстреної медичної допомоги.

Як повідомили у пресслужбі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медики надали допомогу 51-річному постраждалому.

Парамедики попередньо діагностували у чоловіка відкриту черепно-мозкову травму. Його госпіталізували до медичного закладу.

Нагадаємо, на Сумщині авто злетіло в кювет і перекинулося. Унаслідок ДТП водій і пасажири отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.