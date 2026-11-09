Аварійні відключення на Рівненщині: без світла частина Сарненщини та Рівного
На Рівненщині в понеділок, 9 листопада, зафіксували аварійні відключення електроенергії. Без світла залишилася частина Сарненського району, а також окремі райони обласного центру
Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає RegioNews.
За його словами, причиною знеструмлення у Сарненському районі стала аварійна ситуація.
У Рівному електропостачання припинили через перенавантаження електромережі.
Наразі енергетики працюють над усуненням несправностей та відновленням електропостачання в обох випадках.
Нагадаємо, ввечері 8 листопада та в ніч на 9 листопада російські війська атакували північ Рівненської області. Під ударами опинилися енергетична інфраструктура, цивільне приватне підприємство та житловий сектор.
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