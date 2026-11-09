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09 листопада 2026, 13:35

Безкоштовний проїзд у Києві: Кличко відповів на ініціативу Зеленського

09 листопада 2026, 13:35
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Фото: з відкритих джерел
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Міський голова Києва Віталій Кличко відреагував на доручення президента Володимира Зеленського розробити програму безкоштовного проїзду в наземному громадському транспорті столиці

Про це Кличко написав у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

"Почну з резерву. Автобуси, щоб додати, у Києва є. Водіїв немає! Може, їх, як і електриків, наловить поліція?..", – сказав міський голова.

Наразі через критичну ситуацію в енергетиці та зупинку електротранспорту кількість автобусних маршрутів у столиці збільшили до 129. На них працюють 418 автобусів і 685 водіїв. Ще 114 маршрутів обслуговують приватні перевізники, які випустили на лінії 680 маршруток.

За словами Кличка, комунальне підприємство "Київпастранс" може додатково вивести на маршрути 25 технічно справних автобусів. Однак для цього необхідно щонайменше 50 водіїв із посвідченнями категорії D, які також мають пройти стажування.

Кличко додав, що підприємство не може забронювати нових працівників через встановлений ліміт.

Водночас для повноцінної заміни метро за кількістю перевезених пасажирів Києву необхідно до 1020 автобусів. Мер наголосив, що наземний транспорт не здатний забезпечити таку саму регулярність руху, як метро, оскільки залежить від дорожньої ситуації та загального транспортного потоку.

"І про кошти на "безкоштовне". Може, уряд, перед тим, як знайде гроші на нову ідею, спочатку поверне заборговану Києву за 11 років субвенцію за безкоштовне перевезення пільговиків? А це вже понад 8 млрд грн. Щороку громадський транспорт столиці, за кошти міського бюджету, перевозить понад 1 млн пасажирів, пільги яким "забезпечує" держава", – наголосив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив представити програму безплатного проїзду в наземному громадському транспорті Києва, а також забезпечити достатній резерв автобусів.

За словами глави держави, таке рішення має підтримати безперебійну роботу наземного транспорту в разі збоїв у роботі метро або ускладнень із рухом мостами через Дніпро.

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Київ Віталій Кличко проїзд Зеленський Володимир пасажири наземний транспорт
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