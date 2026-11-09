Удар РФ по об’єкту інфраструктури Одеси: троє загиблих, один постраждалий
Внаслідок ворожої атаки на об'єкт інфраструктури в Одесі загинули троє людей
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака.
"Унаслідок ворожої атаки на об’єкт інфраструктури Одеси, на жаль, загинули троє людей. Також відомо про одну постраждалу людину", – йдеться у повідомленні.
Очільник МВА додав, що постраждалий перебуває у важкому стані. Медики надають йому всю необхідну допомогу.
Нагадаємо, вранці 9 листопада росіяни втретє атакували логістичне підприємство на Одещині. Внаслідок удару пошкоджено обладнання, виникла пожежа.
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
Гроші на телемарафон є, а на виробництво перехоплювачів "Орєшника" – немає
09 листопада 2026, 13:15На Волині чоловік упав із мотоблока та потрапив до лікарні
09 листопада 2026, 12:56Аварійні відключення на Рівненщині: без світла частина Сарненщини та Рівного
09 листопада 2026, 12:482 кг метамфетаміну щомісяця: на Запоріжжі викрили наркоугруповання
09 листопада 2026, 12:40В Україні через російські удари знеструмлені споживачі у 12 областях
09 листопада 2026, 12:34На Львівщині повідомили про підозру водію, який збив чотирьох 15-річних дівчат на тротуарі
09 листопада 2026, 12:09Квартира, авто на тещу та $48 тисяч: НАЗК перевірило посадовця Одеського ТЦК
09 листопада 2026, 11:50У Києві п'яний чоловік розбив вікно чужого Lexus, заліз всередину та заснув
09 листопада 2026, 11:48Європа втомлюється від війни в Україні: що загрожує подальшій підтримці Києва
09 листопада 2026, 11:26
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі блоги »