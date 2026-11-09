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Внаслідок ворожої атаки на об'єкт інфраструктури в Одесі загинули троє людей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака.

"Унаслідок ворожої атаки на об’єкт інфраструктури Одеси, на жаль, загинули троє людей. Також відомо про одну постраждалу людину", – йдеться у повідомленні.

Очільник МВА додав, що постраждалий перебуває у важкому стані. Медики надають йому всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, вранці 9 листопада росіяни втретє атакували логістичне підприємство на Одещині. Внаслідок удару пошкоджено обладнання, виникла пожежа.