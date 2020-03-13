Коронавірус: в Одесі "Сьомий кілометр" вирішили не закривати
Найбільший в країні і Європі промтоварний ринок "Сьомий кілометр", що під Одесою, не будуть закривати на карантин у зв'язку з пандемією нового коронавіруса
Найбільший в країні і Європі промтоварний ринок "Сьомий кілометр", що під Одесою, не будуть закривати на карантин у зв'язку з пандемією нового коронавіруса
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Думскую.
Керівництво повідомило, що ринок працювати в колишньому режимі.
Графік роботи "Сьомого": з понеділка по четвер — з 6:00 до 15:00, субота та неділя — з 6:00 до 16:00. П'ятниця — вихідний.
У виданні зазначили, що на ринку працює близько 60 тисяч осіб, а кількість відвідувачів може досягати 200 тисяч.
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