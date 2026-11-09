Фото: поліція

На Львівщині 66-річному водію, який у стані алкогольного сп'яніння збив 15-річних дівчат, повідомили про підозру

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху водієм у стані сп'яніння). Йому загрожує до трьох років ув'язнення.

Водія затримали, досудове розслідування триває.

Нагадаємо, ДТП сталася 7 листопада близько 20:00 у селищі Шкло Яворівського району. Чоловік за кермом "ВАЗ-2101" виїхав на тротуар та збив чотирьох 15-річних дівчат.

Усіх неповнолітніх доправили до лікарні. Двоє дівчат дістали травми середнього ступеня тяжкості. Щодо двох інших тривають судмедекспертизи, які мають встановити наявність та тяжкість травм.