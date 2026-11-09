На Львівщині повідомили про підозру водію, який збив чотирьох 15-річних дівчат на тротуарі
На Львівщині 66-річному водію, який у стані алкогольного сп'яніння збив 15-річних дівчат, повідомили про підозру
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху водієм у стані сп'яніння). Йому загрожує до трьох років ув'язнення.
Водія затримали, досудове розслідування триває.
Нагадаємо, ДТП сталася 7 листопада близько 20:00 у селищі Шкло Яворівського району. Чоловік за кермом "ВАЗ-2101" виїхав на тротуар та збив чотирьох 15-річних дівчат.
Усіх неповнолітніх доправили до лікарні. Двоє дівчат дістали травми середнього ступеня тяжкості. Щодо двох інших тривають судмедекспертизи, які мають встановити наявність та тяжкість травм.