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09 листопада 2026, 11:48

У Києві п'яний чоловік розбив вікно чужого Lexus, заліз всередину та заснув

09 листопада 2026, 11:48
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Фото: поліція
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Інцидент стався вночі на автозаправній станції на вулиці Гната Хоткевича у столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

До поліції звернувся працівник АЗС, який повідомив, що невідомий пошкодив його автомобіль Lexus та зачинився всередині.

За даними слідства, спочатку чоловік намагався розбити вікно припаркованого авто сміттєвим контейнером. Згодом він знайшов камінь, розбив скло пасажирських дверей, проліз через отвір у салон і заснув.

На місце прибули правоохоронці та затримали фігуранта. Ним виявився 24-річний киянин, який перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння: прилад "Драгер" показав 2,26 проміле.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 162 КК України. Йому загрожує до трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, раніше у Києві поліцейські затримали 18-річного жителя Вінниці за викрадення Volkswagen Touareg із автосалону вартістю майже 3,5 млн грн. Хлопець проїхав близько 500 метрів і залишив автомобіль на узбіччі.

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