В окупованій Горлівці 12 випадків коронавірусу - Аваков

12 випадків короновірусу зареєстровано в Горлівці Донецької області на неконтрольованих територіях

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12 випадків короновірусу зареєстровано в Горлівці Донецької області на неконтрольованих територіях

Про це, як передає RegioNews, на засіданні Кабміну повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, аргументуючи зміни режиму на пунктах пропуску з окупованими територіями.

"У нас є попередня інформація про 12 випадків коронавірусу, які поширені в Горлівці", - заявив він.

Тепер навіть з паспортом громадянина України (якщо немає реєстрації на підконтрольних територіях) пропуск буде неможливий.

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Нагадаємо, станом на 12 березня в Україні зафіксовано вже три випадки захворювання на коронавірусну інфекцію - у чоловіка в Чернівцях (перший випадок коронавірусу), у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

З 11 березня посилений контроль введений на контрольно-пропускних пунктах на Донбасі через загрозу коронавірусу.