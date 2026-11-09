Росіяни вдарили по центру Балаклії на Харківщині: троє постраждалих
Увечері 8 листопада російські війська завдали удару по центральній частині Балаклії Харківської області
Про це повідомляє начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов, передає RegioNews.
Внаслідок обстрілу постраждали троє людей. Оодин чоловік дістав осколкові поранення – його госпіталізували. Ще дві дівчини зазнали гострої реакції на стрес, їм надали медичну допомогу на місці.
Через удар пошкоджено скління вікон у житлових будинках та закладі культури.
На місці триває обстеження території. Масштаби пошкоджень уточнюють.
Нагадаємо, ввечері 8 листопада російські війська атакували безпілотниками Кременчук Полтавської області. Постраждали семеро людей.
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