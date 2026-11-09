Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов, передає RegioNews.

Внаслідок обстрілу постраждали троє людей. Оодин чоловік дістав осколкові поранення – його госпіталізували. Ще дві дівчини зазнали гострої реакції на стрес, їм надали медичну допомогу на місці.

Через удар пошкоджено скління вікон у житлових будинках та закладі культури.

На місці триває обстеження території. Масштаби пошкоджень уточнюють.

Нагадаємо, ввечері 8 листопада російські війська атакували безпілотниками Кременчук Полтавської області. Постраждали семеро людей.