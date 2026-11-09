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Станом на ранок 9 листопада через російські атаки частина споживачів у 12 областях України залишилася без електропостачання. Найскладніша ситуація – на Дніпропетровщині та Київщині

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Протягом минулої доби російські війська атакували енергетичні об'єкти в кількох областях. Знеструмлення зафіксовані у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

Лише за минулий тиждень Росія 128 разів цілеспрямовано атакувала енергетичний та нафтогазовий сектори. Загалом зафіксовано 219 інцидентів, що призвели до пошкодження або знищення об'єктів відповідної інфраструктури.

Через значні пошкодження найскладнішою залишається ситуація на Дніпропетровщині та Київщині. Енергетики цілодобово відновлюють обладнання, однак роботи ускладнюють постійні повітряні тривоги.

У більшості областей діють графіки погодинних відключень електроенергії, для промисловості – обмеження потужності. Через нові атаки ситуація з електропостачанням може змінюватися протягом дня, іноді кілька разів на годину.

Нагадаємо, на Сумщині внаслідок атаки дрона на службовий автомобіль поранення отримали троє енергетиків. Постраждалих доставили до лікарні.