Более 60 украинцев, которые "застряли" на границе с Польшей, вернули домой
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины в Facebook.
Консульством Украины в Республике Польша в Люблине предоставлен автобус, чтобы доставить украинцев с пункта пропуска "Дорогуск" до пункта пропуска "Ягодин".
Пограничники организовали взаимодействие с местными органами власти и общественными активистами, которые предоставляют транспортные средства для возвращения украинцев с территории Польши.
За сегодняшний день более 60 украинцев, которые "застряли" на польской стороне, вернулись домой. Эта работа продолжается и в дальнейшем.
Напомним, Словаччина, Молдова, Польша, Чехия вводят временное ограничение на в'подъезд, Болгария объявит список стран, чьих граждан не будут пускать в страну.
Укрзализныця отменяет поезда в Польше.В ночь с 14 на 15 марта приостанавливается пассажирское железнодорожное сообщение с Польшей.
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С 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавирус в мире.
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