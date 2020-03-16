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16 марта 2020, 17:32 11

Более 60 украинцев, которые "застряли" на границе с Польшей, вернули домой

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16 марта 2020, 17:32 11
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В ночь с 14 на 15 марта Польша закрыла границы на въезд для иностранцев. Прекращено международное воздушное и железнодорожное сообщение
Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины в Facebook
В ночь с 14 на 15 марта Польша закрыла границы на въезд для иностранцев. Прекращено международное воздушное и железнодорожное сообщение

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

Консульством Украины в Республике Польша в Люблине предоставлен автобус, чтобы доставить украинцев с пункта пропуска "Дорогуск" до пункта пропуска "Ягодин".

Пограничники организовали взаимодействие с местными органами власти и общественными активистами, которые предоставляют транспортные средства для возвращения украинцев с территории Польши.

За сегодняшний день более 60 украинцев, которые "застряли" на польской стороне, вернулись домой. Эта работа продолжается и в дальнейшем.

Напомним, Словаччина, Молдова, Польша, Чехия вводят временное ограничение на в'подъезд, Болгария объявит список стран, чьих граждан не будут пускать в страну.

Укрзализныця отменяет поезда в Польше.В ночь с 14 на 15 марта приостанавливается пассажирское железнодорожное сообщение с Польшей.

16 марта с 00:01 в Украине на 2 недели будет запрещен въезд иностранным гражданам, которые не имеют права на постоянное или временное проживание.

С 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавирус в мире.

Правительство Украины ввел карантин по всей стране из-за вспышки коронавирус в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.

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