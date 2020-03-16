Более 60 украинцев, которые "застряли" на границе с Польшей, вернули домой

В ночь с 14 на 15 марта Польша закрыла границы на въезд для иностранцев. Прекращено международное воздушное и железнодорожное сообщение

Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины в Facebook

В ночь с 14 на 15 марта Польша закрыла границы на въезд для иностранцев. Прекращено международное воздушное и железнодорожное сообщение

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