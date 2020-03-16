Від зоопарку до спортзалів: у Миколаєві призупиняють роботу всіх місць розважального характеру

У Миколаєві З 17 березня тимчасово призупиняють роботу об’єктів загального користування, а також розглянуть питання виділення 10 млн грн на заходи з охорони здоров’я

Фото: Миколаївська міськрада

У Миколаєві З 17 березня тимчасово призупиняють роботу об’єктів загального користування, а також розглянуть питання виділення 10 млн грн на заходи з охорони здоров’я

Про це йдеться на сайті Миколаївської міської ради, передає RegioNews.

Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич підписав розпорядження №65р "Про тимчасове призупинення роботи об'єктів загального користування, розташованих в місті Миколаєві, з метою запобігання поширенню захворюваності на гострі респіраторні інфекції, викликаної коронавірусів COVID-19".

Згідно з розпорядженням, з 17 березня 2020 з 00:00 тимчасово зупиняється робота об'єктів загального користування незалежно від форми власності і підпорядкування з присутністю більше 10 осіб.

Зокрема обмежувальні заходи відносяться до:

-кінотеатрів, театрів, музеїв, галерей, бібліотек та інших культурних і розважальних закладів;

-дитячих розважальних центрів та клубів, майданчиків, у тому числі спортивних, зоопарку;

-фітнес-клубів, тренажерних залів, басейнів, спортивних майданчиків та стадіонів;

-усіх магазинів, крім продуктових та аптек;

-торговельно-розважальних центрів;

-будівельних ринків та інших (крім продуктових);

-ресторанів, закладів громадського харчування, серед іншого у готелях, барів, клубів, кафе, дискотек, пабів тощо;

-інших закладів та установ (на розсуд та під особисту відповідальність керівника).

Крім того, Олександр Сєнкевич повідомив, що завтра під час сесії міської ради депутати розглянуть проєкт рішення щодо збільшення резервного фонду міста на 5 млн грн та виділення додаткових 10 млн грн на заходи з охорони здоров’я. Ці кошти планують спрямувати на, зокрема, придбання засобів дезінфекції та засобів індивідуального захисту для медпрацівників.

Під час обговорення проблеми було запропоновано розширити перелік тимчасово заборонених заходів. Йдеться про ярмарки вихідного дня.

Станом на 9:00 ранку понеділка, 16 березня, в Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом, з них 4 - у Чернівецькій області.

Нагадаємо, станом на 12 березня в Україні було зафіксовано три випадки захворювання на коронавірусну інфекцію - у чоловіка в Чернівцях (перший випадок коронавірусу), у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії. 12 березня 71-річна пенсіонерка із Житомирщини померла.

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