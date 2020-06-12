Кабмін погодив призначення Сергія Борзова головою Вінницької ОДА

Він замінить на цій посаді Владислава Скальського

Він замінить на цій посаді Владислава Скальського

Рішення про звільнення Скальського і призначення Борзова погоджено Кабміном сьогодні, 12 червня.

Про рішення уряду пише видання "Українська правда", повідомляє RegioNews.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подякував Скальському, який був присутній на засіданні. В той же час відзначив, що чинний керівник ДУС Сергій Борзов зараз знаходиться за межами Києва і не зміг бути присутнім.

За словами Шмигаля, формальне співбесіду можна не проводити, тому що це підготовлений державний службовець з понад 20-річним досвідом роботи.

Нагадаємо, Владислав Скальський очолює Вінницьку облдержадміністрацію з 18 вересня 2019 року. Інформація про його можливу відставку почала просочуватися в ЗМІ ще з середини травня.

Причинами зміни голови облдержадміністрації ЗМІ називають один із найнижчих рейтингів президентської партії "Слуга народу" по країні напередодні місцевих виборів, системна публічна і кулуарна критика керівника області нардепами від Вінниччини. Також серед причин те, що Скальський - людина колишнього прем'єра Володимира Гройсмана.

Довідка:

Сергій Борзов народився в 1980 році. Закінчив історичний факультет Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського.

У минулому Борзов - учасник команди КВН "Вінницькі перці".

Нині займає посаду керівника Державного управління справами (ДУС).

Сергій Борзов є чоловіком народної депутатки Ірини Борзової, голови Вінницької обласної організації партії "Слуга народу" і відповідальною за проведення місцевих виборів восени-2020 на Вінниччині.

Тесть Борзова, Наум Баруля - один з керівників гумористичного шоу "Ліга сміху", яке виробляє студія "Квартал 95" і Drive Production, який очолює Баруля. Володимир Зеленський був ведучим цього шоу до обрання на пост президента.

У січні 2016 р. Сергій Борзов, який лише півроку очолював управління як виконувач обов`язків, отримав від ГУД квартиру на 190 кв. м. в столичній новобудові і тим самим потрапив у гучний скандал.

Як повідомляє проект журналістських розслідувань Bihus.Info комерційна вартість подібної нерухомості – $ 2-2,5 тисячі за 1 м. кв. В цілому – понад 10 млн грн. Житло було оформлено не як службове, а одразу у власність.

В квартиру вписали не тільки голову ДУС з дружиною, але і додали чотирьох родичів (двох дітей і мати з батьком Борзова), що дозволило збільшити площу отриманого житла, адже норма розрахунку 13,65 кв.м житлової площі на одну людину. Однак навіть для шести осіб квартира в 190 м. кв. загальної площі (110 – житловий) перевищує ці норми.

Перевищення метражу тоді сам Борзов пояснив тим, що інших квартир не було, а також необхідністю перевезти до Києва своїх батьків.

Відразу після виходу сюжету про отримання Борзовим квартири Центр протидії корупції обратился з заявою про злочин в Національне антикорупційне бюро України.

В липні 2016 року НАБУ порушило кримінальне провадження за фактом передачі квартири в центрі столиці посадовими особами ГУД у приватну власність Борзову (№52016000000000262 до ЄРДР, ймовірно зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, – ч. 2 ст. 364 КК України).