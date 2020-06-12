Кабмин согласовал назначение Сергея Борзова главой Винницкой ОГА

Он заменит на этой должности Владислава Скальского

Он заменит на этой должности Владислава Скальского

Решение об увольнении Скальского и назначении Борзова согласовано Кабмином сегодня, 12 июня.

О решении правительства пишет издание "Украинская правда", сообщает RegioNews.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил Скальского, который присутствовал на заседании. В то же время отметил, что действующий руководитель ГУД Сергей Борзов сейчас находится за пределами Киева и не смог присутствовать.

По словам Шмыгаля, формальное собеседование можно не проводить, потому что это подготовленный государственный служащий с более чем 20-летним опытом работы.

Напомним, Владислав Скальский возглавляет Винницкую облгосадминистрацию с 18 сентября 2019 года. Информация о его возможной отставке начала просачиваться в СМИ еще с середины мая.

Причинами смены главы облгосадминистрации СМИ называют один из самых низких рейтингов президентской партии "Слуга народа” по стране накануне местных выборов, системная публичная и кулуарная критика руководителя области нардепами от Винниччины. Также среди причин то, что Скальский - человек бывшего премьера Владимира Гройсмана.

Справка:

Сергей Борзов родился в 1980 году. Окончил исторический факультет Винницкого государственного педагогического университета им. М. Коцюбинского.

В прошлом Борзов - участник команды КВН "Винницкие перцы".

Ныне занимает должность руководителя Государственного управления делами (ГУД).

Сергей Борзов является мужем народного депутата Ирины Борзовой, главы Винницкой областной организации партии "Слуга народа" и ответственной за проведение местных выборов осенью-2020 на Винниччине.

Тесть Борзова, Наум Баруля - один из руководителей юмористического шоу "Лига смеха”, которое производит студия "Квартал 95” и Drive Production, который возглавляет Баруля. Владимир Зеленский был ведущим этого шоу до избрания на пост президента.

В январе 2016 г. Сергей Борзов, который лишь полгода возглавлял управление в качестве и.о получил от ГУД квартиру в 190 кв.м. в столичной новостройке и тем самым попал в громкий скандал.

Как сообщает проект журналистских расследований Bihus.Info коммерческая стоимость подобной недвижимости – $ 2-2,5 тысячи за 1 м. кв. В целом – более 10 млн грн. Жилье было оформлено не как служебное, а сразу в собственность.

В квартиру вписали не только главу ГУД с женой, но и добавили четверых родственников (двух детей и мать с отцом Борзова), что позволило увеличить площадь полученного жилья, ведь норма расчета: 13,65 м. кв. жилой площади на одного человека. Однако даже для шести человек квартира в 190 м. кв. общей площади (110 – жилой) превышает эти нормы.

Превышение метража тогда сам Борзов объяснил тем, что других квартир не было, а также необходимостью перевезти в Киев своих родителей.

Сразу после выхода сюжета о получении Борзовым квартиры Центр противодействия коррупции обратился с заявлением о преступлении в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

В июле 2016 года НАБУ возбудило уголовное производство по факту передачи квартиры в центре столицы должностными лицами ГУД в частную собственность Борзову (№52016000000000262 в ЕРДР, вероятно злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, – ч.2 ст. 364 УК Украины).